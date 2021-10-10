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Нардеп Поляков обдолбился метадоном, а потом полирнулся алко. Умер в такси
10 октября 2021 | 17:47
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Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон. Об этом Янченко сообщила в своем Telegram в субботу, 9 октября. Народный депутат проинформировала, что смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По ее информации, это показала токсикология. Об этом сообщил источник "Страны" в следственных органах.
"Алкоголь максимально усиливает эффект от метадона. Вплоть до фатального уровня. Трудно предположить зачем Поляков по своей воле решил смешать эти субстанции, так как эффект хорошо известен и те, кто потребляет метадон алкоголь одновременно с ним не пьёт. Поэтому версия с умышленным отравлением с учётом новых данных получает дополнительные аргументы", - заявил источник сайта Страна в следственных органах.
Почему определенная категория людей становится алконаркоманами Яценко не выясняла. И, да - порой такие люди умирают. Это их выбор...
Как сообщалось, 33-летний Поляков скончался в ночь с четверга на пятницу на заднем сидении такси. Полиция озвучила свои версии. Все они сходятся к тому, что Поляков либо умер от проблем со здоровьем - то есть, естественных причин - либо отравился каким-то веществами или алкоголем.
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