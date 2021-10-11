|
"Мирное воссоединение": Си Цзиньпин призвал Тайвань "мирно" присоединиться к Китаю
11 октября 2021 | 09:05
распечатать комментарии [0] добавить в
В субботу, 9 октября, глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Как сообщает Deutsche Welle, в ходе выступления в Пекине по случаю 110-летия начала Синьхайской революции Си Цзиньпин заявил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом и защитой своего суверенитета и единства.
По информации издания, перед этим официальный Пекин не исключал возможности применения силовых методов для взятия под свой контроль Тайваня, а тапер заговорил о "мирном воссоединении".
"Сепаратизм за независимость Тайваня — самое большое препятствие на пути к объединению родины и серьезная скрытая опасность для национального возрождения", — заявил Си Цзиньпин.
Глава КНР подчеркнул, что мирное "воссоединение" якобы отвечает интересам народа Тайваня.
Си Цзиньпин отметил, что видит будущее сосуществование с островом аналогично текущему статусу Гонконга — "одна страна — две системы". По ней Китай берет на себя исключительно формирование внешней политики и вопросы обороны, а все остальные вопросы остаются сферой самоуправления жителей провинции.
В ответ на заявление Си Цзиньпина власти Тайваня отметили, что будущее острова зависит только от народа Тайваня, который "решительно отвергает" возможность воплощения модели "одна страна — две системы". В отдельном заявлении власти острова призвали КНР отказаться от "провокационных шагов вторжения, преследований и разрушений".
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что сделает все возможное, чтобы отстоять свободу на фоне усиления напряженности с Пекином после многочисленных вторжений китайских военных самолетов в зону противовоздушной обороны острова.
Она добавила, что Тайбэй не стремится к военному противостоянию с КНР, а надеется на "мирное, стабильное, предсказуемое и взаимовыгодное сосуществование с соседями".
Напомним, остров Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году. С тех пор он позиционирует себя как независимое государство, однако КНР считает Тайвань своей "обособленной провинцией", независимость острова пока признают 15 стран мира.
также читайте
[08.10.2021]
[08.10.2021]
|
по теме
К горнолыжному курорту Игоря Коломойского проложат железнодорожную ветку за 1 млрд гривен
11. 10. 2021 | 11:20
Акционерное общество “Укрзализныця” рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки прямого следования к курорту Буковель от станции Татаров. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Бердимухамедов написав 13 томів довідника "Лікарські рослини Туркменістану"
11. 10. 2021 | 11:11
Описані у книзі рецепти відварів і чаїв лікарі та державні ЗМІ регулярно рекомендують для лікування і профілактики різних захворювань.
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
11. 10. 2021 | 11:10
Государственные коневоды украли 3 млрд.грн
11. 10. 2021 | 11:05
Проблемы на предприятии обнаруживают не впервые. В 2018 году аудиторы зафиксировали потерю предприятием 43 млн грн и изъятие 2 тыс. гектаров угодий.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»