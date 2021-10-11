ТЕМА

К горнолыжному курорту Игоря Коломойского проложат железнодорожную ветку за 1 млрд гривен

11 октября 2021 | 11:20

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Акционерное общество “Укрзализныця” рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки прямого следования к курорту Буковель от станции Татаров. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.


Одним из вариантов проекта является соединение железнодорожной станции Татаров с Буковелем. Для этого “Укрзализныце” нужно будет проложить новые трассы и тоннели из-за сложного горного рельефа. В этом заинтересованы инвесторы, при этом стоимость проекта начинается от 1 млрд гривен. Одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от железнодорожной станции Татаров непосредственно к курорту.

В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска). В целом есть видение того, что к туристическим местам нужно добираться поездом”, — пояснил директор филиала “Пассажирская компания” УЗ Александр Перцовский.

На реализацию проекта в случае его одобрения потребуется не менее одного года после принятия решения. Большое влияние окажет и электрификация данного участка дороги.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

by Yousuf Karsh. Владимир Набоков
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100