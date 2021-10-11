К горнолыжному курорту Игоря Коломойского проложат железнодорожную ветку за 1 млрд гривен

11 октября 2021 | 11:20

Акционерное общество “Укрзализныця” рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки прямого следования к курорту Буковель от станции Татаров. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Одним из вариантов проекта является соединение железнодорожной станции Татаров с Буковелем. Для этого “Укрзализныце” нужно будет проложить новые трассы и тоннели из-за сложного горного рельефа. В этом заинтересованы инвесторы, при этом стоимость проекта начинается от 1 млрд гривен. Одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от железнодорожной станции Татаров непосредственно к курорту.

“В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска). В целом есть видение того, что к туристическим местам нужно добираться поездом”, — пояснил директор филиала “Пассажирская компания” УЗ Александр Перцовский.

На реализацию проекта в случае его одобрения потребуется не менее одного года после принятия решения. Большое влияние окажет и электрификация данного участка дороги.