Вдова и любовница нардепа пообщались на похоронах любимого мужчины

12 октября 2021 | 08:55

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В Чернигове в здании областной филармонии на похоронах народного депутата Антона Полякова произошел конфликт. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт Главред.

Супруга скончавшегося нардепа Галина резко отреагировала на появление на похоронах другого нардепа Анны Скороход, которую СМИ назвали сожительницей Полякова, пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS. «Пока журналисты общались с депутатами на улице, попрощаться с Поляковым пришла его сожительница нардеп Анна Скороход. Когда её увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти. После этого вдова вышла на улицу», — говорится в сообщении.



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