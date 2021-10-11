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Главное хамло из Укрэксимбанка написал заявление об увольнении
11 октября 2021 | 18:59
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Мецгер уволился с должности главы правления Укрэксимбанка Банкир сам сообщил об этом, продемонстрировав подписанное лично заявление.
Через непродолжительное время пресс-служба Укрэксимбанка сообщила, что наблюдательный совет уволил Мецгера по 39 КЗоТ, то есть по собственному желанию последнего. Дата увольнения — 11 октября 2021 года.
Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.
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