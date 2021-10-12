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Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"
12 октября 2021 | 09:09
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Россия украла формулу вакцины у AstraZeneca и использовала ее для создания "Спутник V", заявили в британской службе безопасности
Один из шпионов президента России Владимира Путина украл у Великобритании формулу для препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии она была использована для создания российской вакцины "Спутник V". Соответствующие доказательства привела британская служба безопасности, пишет The Sun.
По сведениям издания, данные были получены от фармацевтической компании. Их якобы лично украл российский шпион. При создании "Спутника V" использовалась методика, которая была разработана для препарата AstraZeneca.
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