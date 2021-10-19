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На Ставрополье чеченский спецназ передрался с российскими инструкторами
19 октября 2021 | 08:56
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Скандалом и дракой со стрельбой завершилась сдача на краповый берет спецподразделения ВВД РФ, которая проходила в учебном центре "Тамбукан" Ставропольского края России. Причиной конфликта между московскими инструкторами "Витязя" и кандидатами-чеченцами стало постоянное жульничество при прохождении испытаний.
Так, на одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
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