ТЕМА

На Ставрополье чеченский спецназ передрался с российскими инструкторами

19 октября 2021 | 08:56

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Скандалом и дракой со стрельбой завершилась сдача на краповый берет спецподразделения ВВД РФ, которая проходила в учебном центре "Тамбукан" Ставропольского края России. Причиной конфликта между московскими инструкторами "Витязя" и кандидатами-чеченцами стало постоянное жульничество при прохождении испытаний.


Так, на одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.

После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с подвозом на машине. Судьи обратили внимание и на другие ранее не учтенные ошибки при сдаче контрольных упражнений, например, альп-штурм.

Конфликт не кончился днем соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила и нормы и выдало им краповые береты.



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