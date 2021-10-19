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Опалення в Києві почнуть вмикати 23 жовтня
19 октября 2021 | 12:50
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Для повного підключення усієї системи опалення може знадобитися до семи днів.
Київська міська державна адміністрація вирішила почати опалювальний сезон в житлових будинках з 23 жовтня.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, на вихідних очікується падіння середньодобової температури нижче 8 градусів, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.
"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб «не обігрівати повітря» і підключати будинки тоді, коли температура знизиться", - цитує Пантелеєва пресслужба КМДА.
Для повного підключення усієї системи опалення в Києві може знадобитися до семи днів.
Нагадаємо, що опалювальний сезон в Києві уже де-факто почався. З 1 жовтня школи, дитсадки і лікарні почали підключати до опалення за індивідуальними заявками.
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