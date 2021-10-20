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Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза

20 октября 2021 | 11:05

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Киевляне заплатят за отопление на 74% больше, чем в прошлом году.


В Киеве повысились тарифы на отопление. Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации (КГГА) № 2145 (с. 6-7) от 13 октября, теперь за 1 Гкал тепла жителям столицы придется платить 2876 грн с НДС.

Для сравнения, в 2020-м было 1654 грн. Таким образом, за год рост тарифов составил почти 74%.

В комментарии UBR.ua глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выразил мнение, что за таким повышением стоит "политическая игра", а конкретнее — противостояние действующего мэра Киева и главы КГГА Виталия Кличко, который понимает, что вскоре лишится должности, с Офисом президента.

"Кличко ставит в крайне неудобную позицию команду Зеленского. Те люди из команды президента, которые придут после Кличко к власти в столице, вынуждены будут заливать в Киев массу средств, чтобы выровнять ситуацию с тарифами. Они уже будут подняты, поэтому придется их пересчитывать", — говорит он.



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