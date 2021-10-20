ФБ меняет вывеску

20 октября 2021 | 11:11

Корпорация Facebook на следующей неделе объявит о смене названия на то, которое будет соответствовать концепции "метавселенной". Об этом сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники в компании.

Таким образом в корпорации хотят показать, что занимаются не только социальной сетью, но и другими приложениями — WhatsApp, Instagram, Oculus и другими.

Название обновленного Facebook остается в тайне даже для топ-менеджмента компании. По одной из версий, обновленная соцсеть будет носить имя Horizon по аналогии с еще не выпущенным VR-продуктом компании Facebook-meets-Roblox.

По данным издания, гендиректор корпорации Марк Цукерберг планирует рассказать о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября, однако это может произойти и раньше.

В июле Цукерберг сообщил в интервью The Verge, что Facebook в течение пяти лет перейдет от компании, которую считают соцсетью, к компании "метавселенной". Он рассчитывает, что "метавселенная" будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях.

Ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт пояснил, что "метавселенная" позволит ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.

"Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления... Но для полного видения метавселенной нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую", — написал Босворт.

Во время работы над проектом корпорация планирует трудоустроить 10 тысяч человек в Евросоюзе. Facebook уже выделил на "метавселенную" 50 миллионов долларов.