|
ФБ меняет вывеску
20 октября 2021 | 11:11
распечатать комментарии [0] добавить в
Корпорация Facebook на следующей неделе объявит о смене названия на то, которое будет соответствовать концепции "метавселенной". Об этом сообщает The Verge со ссылкой на осведомленные источники в компании.
Таким образом в корпорации хотят показать, что занимаются не только социальной сетью, но и другими приложениями — WhatsApp, Instagram, Oculus и другими.
Название обновленного Facebook остается в тайне даже для топ-менеджмента компании. По одной из версий, обновленная соцсеть будет носить имя Horizon по аналогии с еще не выпущенным VR-продуктом компании Facebook-meets-Roblox.
По данным издания, гендиректор корпорации Марк Цукерберг планирует рассказать о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября, однако это может произойти и раньше.
В июле Цукерберг сообщил в интервью The Verge, что Facebook в течение пяти лет перейдет от компании, которую считают соцсетью, к компании "метавселенной". Он рассчитывает, что "метавселенная" будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях.
Ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт пояснил, что "метавселенная" позволит ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.
"Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления... Но для полного видения метавселенной нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую", — написал Босворт.
Во время работы над проектом корпорация планирует трудоустроить 10 тысяч человек в Евросоюзе. Facebook уже выделил на "метавселенную" 50 миллионов долларов.
также читайте
[19.10.2021]
[19.10.2021]
[19.10.2021]
[19.10.2021]
|
по теме
У Шустера також заявили про тиск Банкової
21. 10. 2021 | 09:43
Шеф-редакторка ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Дар’я Тарасова заявила, що редакція програми часто стикається з тиском на свободу слова. Про це вона розповіла "Сегодня".
Ображений Трамп вирішив погратися у медіа-магнати
21. 10. 2021 | 09:38
Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про створення медіагрупи Trump Media & Technology Group, яка буде займатися створенням нової соціальної мережі під назвою Truth Social.
Громадянина України арештували в Туреччині за підготовку нападів на чеченських дисидентів
21. 10. 2021 | 09:36
Українець входив до групи найманців, затриманих на початку жовтня.
Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза
20. 10. 2021 | 11:05
Киевляне заплатят за отопление на 74% больше, чем в прошлом году.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»