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Громадянина України арештували в Туреччині за підготовку нападів на чеченських дисидентів
21 октября 2021 | 09:36
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Українець входив до групи найманців, затриманих на початку жовтня.
В Стамбулі арештували шістьох іноземців, яких затримали 8 жовтня за підозрою в шпигунстві. Один із них виявився громадянином України.
Імена підозрюваних повідомила турецька газета Hürriyet з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури.
Ними виявилися українець Ігор Єфрим, росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також узбек Амір Юсупов.
Слідство вважає, що вони готували напади на чеченських опозиціонерів, які проживають в Туреччині, та планували придбати з цією метою зброю.
Затриманим, яких помістили в пенітенціарну установу в Малтепе (район Стамбула) загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив з цього приводу заявив, що генеральне консульство України в Стамбулі намагається перевірити інформацію про арешт українця.
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