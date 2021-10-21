Громадянина України арештували в Туреччині за підготовку нападів на чеченських дисидентів

21 октября 2021 | 09:36

Українець входив до групи найманців, затриманих на початку жовтня.

В Стамбулі арештували шістьох іноземців, яких затримали 8 жовтня за підозрою в шпигунстві. Один із них виявився громадянином України.

Імена підозрюваних повідомила турецька газета Hürriyet з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури.

Ними виявилися українець Ігор Єфрим, росіяни Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов, а також узбек Амір Юсупов.

Слідство вважає, що вони готували напади на чеченських опозиціонерів, які проживають в Туреччині, та планували придбати з цією метою зброю.

Затриманим, яких помістили в пенітенціарну установу в Малтепе (район Стамбула) загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив з цього приводу заявив, що генеральне консульство України в Стамбулі намагається перевірити інформацію про арешт українця.