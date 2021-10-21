ТЕМА

Ображений Трамп вирішив погратися у медіа-магнати

21 октября 2021 | 09:38

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Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про створення медіагрупи Trump Media & Technology Group, яка буде займатися створенням нової соціальної мережі під назвою Truth Social.


"Ми живемо у світі, де Талібан має величезну присутність у Twitter, в той час як вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприпустимо. Я буду радий відправити свою першу ПРАВДУ на TRUTH Social дуже скоро", - цитують заяву Трампа американські ЗМІ.

Колишній президент США заявив, що його медіагрупа дасть голос усім, а сам він буде боротися з компаніями Big Tech.

Нагадаємо, що акаунти Трампа у популярних соціальних мережах заблокували після того, як його прихильники напали на Капітолій.

9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

У травні команда Трампа спробувала створити йому аналог Twitter на його офіційному сайті www.DonaldJTrump.com, проте він пропрацював недовго. У червні повідомлялось, що команда Трампа запускає клон Twitter під назвою Gettr.



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