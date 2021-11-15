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Віце-спікер розповів, чому органи влади не переїхали в інші райони Києва
15 ноября 2021 | 10:58
Віцеспікер Ради вважає, що мрія про такий переїзд здійсниться, "коли суспільство стане сучаснішим".
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
«Вона (ідея, - ред.) залишилася, як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом рано чи пізно хтось її здійснить", - сказав Корнієнко.
Він пояснив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі - зі створенням умов для роботи представників державної охорони.
Корнієнко зазначив, що поки на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і мер Віталій Кличко.
"КМДА переїхати легше – вони компактніші і могли б бути модерновішими", - сказав Корнієнко.
У той же час перший віцеспікер вважає, що мрія про такий переїзд здійсниться, "коли суспільство стане сучаснішим".
"Суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою – і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві, - ред.) до офісного центру", - вважає Корнієнко.
Він також розповів, що поміняє меблі у своєму новому кабінеті "на більш європеїзований варіант".
Нагадаємо, у червні Адміністрація президента Володимира Зеленського заявляла, що переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій обіцяли віддати Національному художньому музею.
Ще одним можливим місцем для переїзду АП називали конгресово-виставковий центр "Парковий", відомий як "вертолітний майданчик Януковича".
У підсумку, Адміністрація залишилася на своєму місці - на Банковій, але змінила назву на Офіс президента.
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