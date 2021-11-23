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Русские нахомутали - 6 судов застряли во льдах

23 ноября 2021 | 13:23

Шесть судов застряли на Северном морском пути через Северный Ледовитый и ожидают проводки от атомных ледоколов.


Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Севморпути госкорпорации «Росатом».

«В районе Новосибирских островов проводки ожидают теплоходы: «Kumpula», «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект». У пролива Вилькицкого (со стороны моря Лаптевых) ожидает проводку «Механик Пустошный». У пролива Бориса Вилькицкого (со стороны Карского моря) — «Михаил Сомов», — отмечается в сообщении.

Теплоход «Георгий Седов» стоит у причала в Певеке под выгрузкой. Суда «Инженер Турбин» и «Ямал Ирбис» вышли из акватории Севморпути в сторону Архангельска. Судно «Полар Кинг» находится у западной кромки льдов Карского моря, ожидает решения судовладельца, на запад может идти самостоятельно, добавили в дирекции. Суда «Тамбей» и «Тикси» находятся в Архангельске.

В «Ростатоме» сообщили «Интерфаксу», что госкорпорация планирует освободить суда до конца года.

«Учитывая сроки продвижения в условиях ледообразования в акватории СМП, считаем, что до Нового года все застрявшие суда будут освобождены из ледового плена и проведены силами атомного ледокольного флота», — заявили там.

Ранее в компании говорили, что в ожидании проводки ожидают около 20 судов. В Минвостокразвития заявили, что проблемы возникли из-за неправильной навигации из-за неверного прогноза ледовой обстановки. На Севморпути работают три атомных ледокола – «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач».



комментарии [1]

24.11.2021 02:36     Антонина Пермякова Живу во Владивостоке.Услышала, что шесть судов застряли на Северном морском пути через Северный Ледовитый и ожидают проводки от атомных ледоколов совершенно случайно по радио. Эта тема меня глубоко затронула, ведь жизнь моего отца и брата была связана с морем. Новости об освобождении судов из ледового плена читаю в интернете. По нашему телевидению, я имею в виду Российскому ничего не передают.Неужели так зачерствели сердца людей, что это всем безразлично?!Я помню как выводили из ледового плена теплоход "Михаил Сомов" в ноябре 1985 года. Тогда всё освещалось по телевидению, хотя возможности были другие.
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