ТЕМА

Зеленский выступит в парламенте

23 ноября 2021 | 14:47

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде перед нардепами. Глава государства будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины.


Соответствующее обращение президент направил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Владимир Зеленский планирует выступить перед нардепами 1 декабря.



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