Этот бизнес был давно, он очень маленький. На сегодняшний день его у моей семьи нет. Ни у меня, ни у жены,

– отвечал Разумков народным депутатам.

В 2020 году Разумков переоформил ломбардный бизнес на своих помощников в Верховной Раде Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского. Тележинский известен тем, что баллотировался в столичный горсовет от "Оппозиционного блока", а затем заменил экс-спикера в должности руководителя Украинской политконсалтинговой группы в 2019 году, когда тот пришел к власти.

Другие две компании Разумкова – "Бизнесинвестстрой" и "Интеринвест XXI века", являющиеся основателями ломбардов "ПРО100КРЕДИТ", на Тележинского оформили в мае прошлого года. В настоящее время бенефициарами бизнеса экс-спикера ВР считаются Дмитрий Тележинский и супруга Разумкова Юлия Чайка.



В сюжете говорится, что сеть "ПРО100КРЕДИТ" известна тем, что уклоняется от уплаты налогов, принимает краденые вещи и неоднократно фигурировала в уголовных производствах. По словам журналистов, клиенты теряют 2/3 стоимости товара, которые приносят в "ПРО100КРЕДИТ".