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Форбс знайшов двох українців, багатших за Пінчука та Коломойського

23 ноября 2021 | 15:18

Українці Максим Литвин і Олексій Шевченко, які в 2009 році заснували сервіс перевірки правопису Grammarly, стали доларовими мільярдерами.


За оцінками Forbes, статки кожного з них зараз становлять не менше 4 млрд доларів, тобто більше ніж у Віктора Пінчука чи Ігоря Коломойського.

Литвин і Шевченко стали мільярдерами після того, як Grammarly вдалося залучити 200 млн доларів інвестицій, що оцінило компанію в 13 млрд доларів. Видання пише, що Литвину та Шевченку належить по 35% створеної ними компанії. Ще 22% акцій володіють інвестори, які взяли участь у двох інвестиційних раундах в 2019 і 2021 роках. Частка третього засновника Grammarly Дмитра Лідера оцінюється в 1%.

У компанії не підтвердили оцінки Forbes, але розкрити структуру власності відмовились.

Литвин і Шевченко запустили Grammarly в 2009 році у Києві. Пізніше вони емігрували, Литвин - до США, а Шевченко - в Канаду.

Створений українцями сервіс перевіряє тексти користувачів на грамотність та зручність читання та пропонує способи їх поліпшити. Для цього використовується штучний інтелект. Проект працює як розширення у браузері та офісних програмах, доступний у додатках для смартфонів та комп'ютерів. За оцінкою компанії, Grammarly щодня користуються понад 30 млн людей.

Нагадаємо, що раніше цього року Forbes визнав мільярдерами власника OnlyFans Леоніда Радвінського (емігрант з Одеси) та уродженця Києва Макса Левчіна, який створив у США фінтех-компанію Affirm.



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