Мєнти два роки торгували нарко

24 ноября 2021 | 09:02

Колишні правоохоронці та діючі співробітники поліції у Дніпропетровській області створили банду, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, колишні працівники карного розшуку та діючі співробітники поліції за попередньою змовою з місцевими мешканцями на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області створили стійку злочинну організацію. Діяла вона з жовтня 2020 року по листопад 2021 року. Члени злочинної організації виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні.

До своєї діяльності члени злочинної організації залучили співробітників Павлоградського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та адвоката. Вони отримували неправомірну вигоду за недокументування правоохоронцями незаконної діяльності.

На території Дніпропетровської та Харківської областей правоохоронці провели 41 санкціонований обшук. Вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та вогнепальну зброю.