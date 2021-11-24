|
Мєнти два роки торгували нарко
24 ноября 2021 | 09:02
Колишні правоохоронці та діючі співробітники поліції у Дніпропетровській області створили банду, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, колишні працівники карного розшуку та діючі співробітники поліції за попередньою змовою з місцевими мешканцями на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області створили стійку злочинну організацію. Діяла вона з жовтня 2020 року по листопад 2021 року. Члени злочинної організації виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні.
До своєї діяльності члени злочинної організації залучили співробітників Павлоградського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та адвоката. Вони отримували неправомірну вигоду за недокументування правоохоронцями незаконної діяльності.
На території Дніпропетровської та Харківської областей правоохоронці провели 41 санкціонований обшук. Вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та вогнепальну зброю.
также читайте
[23.11.2021]
[23.11.2021]
[23.11.2021]
|
по теме
Новые подробности трагедии в Болгарии
24. 11. 2021 | 09:17
Ківу не позбавляли звання кандидата наук, бо й не надавали його
24. 11. 2021 | 08:45
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи за життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук, адже його і не було присуджено. Про це у МОН повідомили на запит "Радіо Свобода".
Сурков анонсировал расширение территории России
24. 11. 2021 | 08:29
Россия будет расширять свою территорию, собирая земли и пространства, поскольку постоянное расширение — не просто одна из идей, а «подлинный экзистенциал нашего исторического бытия». Такое мнение в статье для журнала «Актуальные комментарии» высказывает бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков.
Форбс знайшов двох українців, багатших за Пінчука та Коломойського
23. 11. 2021 | 15:18
Українці Максим Литвин і Олексій Шевченко, які в 2009 році заснували сервіс перевірки правопису Grammarly, стали доларовими мільярдерами.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»