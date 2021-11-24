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Ківу не позбавляли звання кандидата наук, бо й не надавали його
24 ноября 2021 | 08:45
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи за життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук, адже його і не було присуджено. Про це у МОН повідомили на запит "Радіо Свобода".
"Станом на 23 листопада 2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – йдеться у відповіді на запит.
У квітні цього року Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
У червні Міністерство освіти і науки повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання Киві ступеню кандидата наук.
16 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Після цього нардеп заявив, що його також позбавили звання кандидата наук.
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