Зеленский вложит миллиарды в очередное фуфло

27 ноября 2021 | 14:10

Анонсированная президентом Зеленским новая государственная авиакомпания может стать очередным коррумпированным продуктом.

Такое мнение высказал во время Business Wisdom Summit генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Все мы стали свидетелями того, что Зеленский собрался создавать очередную компанию. Вместо того, чтобы продавать частному бизнесу, он создает. Это чистое фуфло - выделить из бюджета миллиарды долларов для этого. Ты возьми и продай, чтобы частные люди со своими навыками и знаниями пришли и управляли этой компанией», - заявил Мазепа.

По его словам, в итоге же у нас создаются «очередные коррумпированные компании, из которых ничего не получится».