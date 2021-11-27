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Зеленский вложит миллиарды в очередное фуфло
27 ноября 2021 | 14:10
Анонсированная президентом Зеленским новая государственная авиакомпания может стать очередным коррумпированным продуктом.
Такое мнение высказал во время Business Wisdom Summit генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.
«Все мы стали свидетелями того, что Зеленский собрался создавать очередную компанию. Вместо того, чтобы продавать частному бизнесу, он создает. Это чистое фуфло - выделить из бюджета миллиарды долларов для этого. Ты возьми и продай, чтобы частные люди со своими навыками и знаниями пришли и управляли этой компанией», - заявил Мазепа.
По его словам, в итоге же у нас создаются «очередные коррумпированные компании, из которых ничего не получится».
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