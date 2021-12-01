Хьюстон, у Маска большие проблемы

01 декабря 2021 | 12:04

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предупредил, что из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей Raptor, его компании SpaceX грозит банкротство. Об этом сообщает CNBC.

Маск заявил, что на сегодняшний день кризис в производстве двигателей Raptor, которые устанавливают на ракеты Starship, намного хуже, чем казалось несколько недель назад.

"Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь скорости полета Starship хотя бы раз в две недели", — добавил Маск.

Чтобы решить кризисную ситуацию, гендиректор SpaceX даже отказался от отпуска, который он взял накануне. Маск объяснил, что сейчас не самое лучшее время для отдыха, ведь ему нужно решать возникшую проблему с Raptor.

"Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой", — добавил Маск.

Он неоднократно называл производство самой сложной частью создания гигантской ракеты SpaceX. Компания постоянно наращивает производственный потенциал и проводит испытания центра ракеты Starship.

В конце ноября Маск заявил, что SpaceX "надеется запустить" в первый орбитальный полет Starship в январе или феврале. Но пока компания ожидает одобрения регулирующих органов FAA, а также технической готовности.

В SpaceX считают, что Starship должен быть многоразовым, чтобы и ракета, и ее ускоритель могли приземлиться после запуска и быть восстановлены для будущих полетов.

Кризис в производстве двигателей Raptor — не единственная проблема, с которой SpaceX столкнулся под конец года. Ранее сообщалось, что Starlink начал уведомлять клиентов, которые оформили предварительное подключение глобального интернета, о том, что его сроки сдвигаются из-за задержек с доставкой оборудования.

Поэтому компании SpaceX пришлось отложить доставку оборудования, которое необходимо для подключения абонентов.

Напомним, почти две тысячи спутников Starlink уже находятся на орбитах, компания SpaceX Илона Маска тестировала глобальный интернет в 12 странах, а также постоянно ведет переговоры о расширении покрытия.