Екскомандувач НАТО закликав Захід розглянути варіанти військової допомоги Україні

08 декабря 2021 | 15:34

"У нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції".

Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках, генерал Філіп Брідлав вважає, що Захід має розглянути варіанти військової допомоги Україні на випадок повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з російським колегою Владіміром Путіним.

Генерал зазначив, що раніше щодо Росії запроваджувалися лише економічні санкції. Втім вони, ймовірно, були недостатньо ефективними, оскільки вони не вплинули на поведінку Росії так, як цього очікували.

При цьому він наголосив, що "у нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції".

"Якщо не спрацюють економічні санкції, то тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоби для Росії ціною можливої, потенційної атаки або нової агресії була власне втрата серйозних переваг", - підкреслив Філіп Брідлав.

Він зазначив, що Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною і дронами, з розумними ракетами.

Напередодні лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннел закликав американського президента Джо Байдена надати Україні зброю, щоби вона могла захиститися від вторгнення Росії.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що міністр оборони Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого вторгнення Росії розширити постачання Україні зброї. Зокрема йшлося про озброєння, яке планувалося поставити до Афганістану, – вертольоти Мі-17, що належать США, і боєприпаси.

Тим часом в інтерв’ю американському телеканалу CNN Резніков заявив, що Україна потребує міжнародної підтримки для стримування агресора.

"Нам не потрібні тут американські чи канадські солдати, щоб воювати за нас. Ми будемо боротися самі. Але нам потрібне озброєння, нам потрібна радіолокаційна боротьба", – наголосив очільник українського оборонного відомства.

Водночас колишній радник президента США Майкл Болтон заявив, що НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію.