Полет Starship и банкротство SpaceX: прогнозы Илона Маска на 2022 год 14 декабря 2021 | 12:21 распечатать [0] комментарии [0] Предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск обещает, что в 2022 году мы увидим первый орбитальный полет корабля Starship и наконец преодолеем мировой дефицит микросхем Миллиардер и визионер Илон Маск отличается своей любовью к футуристическим прогнозам. Многие из них пока так и не сбылись, однако некоторые предсказания стали реальностью — например, появление многоразовой ракеты-носителя. РБК Тренды составили подборку прогнозов Маска на 2022 год.

Футурология

В ноябре 2021 года Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX может провести первый орбитальный запуск своего корабля Starship в январе или феврале 2022 года. По его словам, целью компании станет как минимум дюжина испытаний корабля, который в перспективе поможет человечеству покорить Луну и Марс.



В мае 2021 года прототип корабля Starship впервые поднялся на высоту 10 км

Маск признает, что первый орбитальный запуск Starship будет сопровождаться рисками: «Поэтому я бы не сказал, что он будет успешным, но я думаю, что мы добьемся большого прогресса». Бизнесмен уверен, что запуски следующего года продемонстрируют работоспособность Starship.



Первый домашний робот-гуманоид

В августе 2021 года Илон Маск представил проект человекоподобного робота Tesla Bot. Он пообещал, что прототип робота выйдет уже в 2022 году. Предполагается, что это будет компаньон-помощник человека в повседневных делах. Робота обучат выполнять домашние дела с помощью ИИ. Он сможет брать на себя рутинные, повторяющиеся и скучные задания — ловить кошку, ходить в магазин или встречать курьера. Робот сможет также носить тяжести весом до 20 кг и поднимать вес до 68 кг.



Презентация Tesla Bot

Tesla Bot будет иметь средний человеческий рост 172 см и весить 56 кг. Вместо лица у него будет экран, а внутри туловища разместится автономный компьютер Dojo с батареей. Робот сможет передвигаться не быстрее 8 км/ч. Разработчики пообещали, что любой человек сможет защититься от него при помощи рук или убежать.



Конец дефицита микросхем

Глава автопроизводителя Tesla оптимистичен в прогнозах относительно кризиса чипов по сравнению с главами других крупных компаний. В сентябре 2021 года Маск на сессии в рамках Italian Tech Week заявил, что глобальная проблема нехватки микросхем разрешится в 2022 году.



«Сейчас строится множество заводов по производству микросхем. Я думаю, что к следующему году у нас будет достаточно возможностей для поставки чипов», — отметил Маск.



Банкротство SpaceX

Однако Илон Маск позитивен не во всех своих предположениях. В конце ноября 2021 года он разослал сотрудникам SpaceX письмо, в котором предсказал банкротство компании в 2022 году. По словам топ-менеджера, это произойдет, если не будет решена проблема производства ракетных двигателей Raptor для космического корабля Starship.



По словам Маска, кризис в производстве Raptor «намного хуже, чем казалось несколько недель назад». «Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели», — написал бизнесмен. Маск заявил, что SpaceX нужно проводить испытания своего корабля каждые две недели, чтобы избежать финансового краха.



Первый плавучий космодром

В мае 2021 года Илон Маск подтвердил, что SpaceX строит космодромы Фобос и Деймос в океане для запуска кораблей Starship на Марс и Луну. Компания выкупила две плавучие нефтяные платформы, которые и станут основой для космодромов. Маск пообещал, что первые испытательные полеты с этих площадок пройдут в 2022 году.

В перспективе SpaceX планирует использовать плавучие космодромы для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли. Такой полет, к примеру, из Пекина в Нью-Йорк, займет всего 30 минут.



Лидерство Tesla Model Y на рынке электромобилей

В апреле 2021 года Илон Маск спрогнозировал, что Tesla Model Y станет самым продаваемым электромобилем в мире в 2022 году. В настоящее время Model Y собирают на заводах Tesla в Фремонте (штат Калифорния) и Шанхае (Китай), но в следующем году планируется начать массовое производство электромобиля на конвейерах в Остине (штат Техас) и Берлине (Германия).



Tesla Model Y (Фото: Tesla)

Tesla прогнозирует ежегодный рост своего производства на 50%. Компания может выпустить 1,125 млн автомобилей в 2022 году. Третий квартал 2021 года Tesla завершила с рекордной прибылью более $1,5 млрд. Компании пришлось поднять цены на свои электромобили из-за высокого спроса.



Запуск Dogecoin

В мае 2021 года Илон Маск объявил, что SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, подтвердили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован криптовалютой. Запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Маск неоднократно говорил, что он большой фанат мемной криптовалюты, так что Dogecoin и правда может стать первой криптой, которая покорит Луну.



Что не сбылось в 2021-м

В декабре 2020 года Илон Маск говорил, что «чрезвычайно уверен» в достижении полной автономности своих электрокаров Tesla к концу 2021 года. Компания явно достигла прогресса в достижении этой цели, но ее Full Self-Driving по-прежнему остается продвинутой системой помощи водителю, а ее тестирование еще даже не вышло из стадии бета, когда система доступна только ограниченному числу водителей по специальной подписке. В октябре Tesla даже приходилось приостанавливать бета-тестирование, поскольку водители-испытатели стали жаловаться на ложные уведомления о сбоях и другие ошибки.



Илон Маск также обещал, что его компания Neuralink приступит к клиническим испытаниям своего нейроинтерфейса на людях до конца 2021 года. Компания разрабатывает вживляемый в мозг чип, который позволит передавать сигналы прямо в мозг по Bluetooth. Однако главный конкурент Маска — стартап Synchron — первым получил разрешение FDA на подобные испытания, а Neuralink находится только в процессе получения документов.



Наконец, Маск обещал, что его глобальная сеть спутникового интернета Starlink будет готова уже к августу 2021 года. Но этого пока не случилось. Starlink работает в 14 странах, в том числе в США, Канаде и Великобритании, и в настоящее время пытается пробиться в Индию.



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