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УГРОЗА ВОЙНЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ?
15 декабря 2021 | 15:04 , Олег Ельцов. ТЕМА
Если верить признаниям мэра Кличко немецкому таблоиду Bild, со дня на день на Крещатике можно будет обнаружить противотанковые ежи. Наш прославленный боксер открыл военную тайну: комплектуем резервистов, организовываем гражданскую оборону… Нет, без рытья окопов и колючей проволоки на Печерске тут не обойтись...
Треск про русскую угрозу катится миром, публикуются военные карты, вероятно украденные отважными журналистами с путинского стола. Правда, эксперты утверждают, что численность и состав вражеских войск у поребрика не достаточны для победоносной наступательной операции на Украину, но кто ж их слушает… В самом начале этой информационной вакханалии даже украинский министр обороны проговорился: мы не видим угрожающего стягивания войск РФ к нашей границе. Позже, правда, ему вероятно объяснили, что нужно следовать информационному тренду и тот начал рассказывать про страшную резню, которую мы устроим тем, кто сунется с недобрыми помыслами.
Все это, безусловно, приковывает внимание мирового сообщества к Украине и к агрессивной политике России. Но никто не думает про экономику. А ситуация такова, что нам как воздух нужны деньги для развития, мы ждем-не дождёмся иностранных инвесторов. А деньги любят тишину и стабильность. Вроде бы только экономические показатели расшевелились и очень скромно поползли в гору, инвестор оживился… И тут: сегодня-завтра Путин нападет, удар будет вдоль пограничной линии протяженностью более сотни километров! Угадайте: как поведет себя потенциальный инвестор? Отож!
Нас не информируют как эта волна паники уже отразилась на притоке (скорее – оттоке) инвестиций. Но это можно представить, экстраполируя положение дел в России, которой грозят жуткими санкциями. Рынок российских акций продемонстрировал рекордное падение с апреля 2020 года. Индекс МосБиржи упал на 3,8%, РТС – 4%, «голубые фишки» рухнули на 7,2%, рубль просел. Это не может не радовать. Вот только подобные падения Россия компенсирует рекордным скачком цены на газ.
Чем будет компенсировать подпорченный имидж мы? А главное: зачем мы подыгрываем этой военной панике, которую подняли на западе и цель этого шухера нам совершенно не известна. По всем признакам имеем дело с информационной манипуляцией. А если такая опасность действительно существует, было бы логичным, чтобы украинские власти и военные вели тихую работу на дипломатических полях, в Генштабе и в воинских частых, но не выносили все это на медиаплощадки, лишь укрепляя имидж нашей страны как гиблого места, где в любой момент может случиться масштабная война, развязанная агрессивным, вооруженным до зубов соседом.
Не знаю, поможет ли этот медиапсихоз укреплению нашей обороноспособности, увеличит ли шансы вступить в НАТО, но знаю наверняка: туристов к нам будет ездить меньше, иностранные инвесторы забудут о нашем государстве окончательно, а ставки по международным кредитам вырастут, мировая пресса будет упоминать о нас изредка и преимущественно в негативных тонах.
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