Топ-25 украинских компаний-экспортеров 29 декабря 2021 | 17:47 , Дарья САМБОРСКАЯ распечатать [0] комментарии [0] При составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, оценки отраслевых экспертов.

Серию фирменных рейтингов журнала “Влада та гроші” в 2022 г. открывает топ-25 украинских компаний-экспортеров, который с этого года станет регулярным. Ни в коем случае не умаляя заслуги компаний, работающих исключительно на внутренний рынок, мы хотим отметить тех, кто смог с украинской продукцией выйти на европейский и мировой рынки, стать известным в других странах как поставщик качественной и востребованной продукции. И повысил таким образом международный авторитет украинского бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, а в целом государства Украины. При составлении рейтинга мы оперировали не только количественными показателями экспорта конкретной компании, но и другими критериями — насколько продукция компании стала известна в других странах, эксклюзивность товаров и услуг, количество стран, в которые поставляется продукция и т. д. При составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, оценки отраслевых экспертов. Мы стремились показать в рейтинге максимально широкую географию компаний и одновременно широкий отраслевой спектр. Составляя топ-25, мы хотели сделать упор на достигнутые положительные результаты, поэтому представляем компании, поставляющие продукцию на экспорт, в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам. Agricom Group Agricom Group — украинская агропромышленная группа, специализирующаяся на производстве и дистрибуции продуктов питания. Лидер по производству и переработке овса. Продукция компании экспортируется в 38 стран мира (ЕС, США, Бразилию, Китай, страны Азии, Африки, ОАЭ, Израиль, Молдову и др.). Доля экспорта в реализации продукции на конец 2021 г. составляет 70%. Компания поставляет продукцию как под собственными торговыми марками (”Добродія”, San Grano), так и под собственными торговыми марками поставщиков (privat label). На экспорт идут все виды хлопьев в мешках и биг-бегах. Все сырье и продукция ТМ “Добродія” и San Grano проходят тщательный контроль качества в собственных лабораториях и аккредитованных отечественных и европейских лабораториях. “Агропросперис” “Агропросперис” — крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных культур Черноморского региона. Компания входит в топ-5 экспортеров агропродукции из Украины сезона 2021/2022. Ежегодно “Агропросперис” поставляет на 37 рынков мира свыше 3 млн т пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, наливного высокоолеинового масла, шрота. Из общего ежегодного объема экспорта около 1,5 млн т агропродукции приходится на 43 производственных компании Группы, объединенные централизованной цепью добавленной стоимости — от поставок ТМЦ, логистики через 10 собственных и 55 партнерских элеваторов до экспортных продаж. Остальные объемы компания закупает у агропроизводителей Украины, присоединяя их партии к собственным внешнеэкономическим контрактам. Компания развивает прямое долгосрочное сотрудничество с крупными переработчиками и производителями продуктов питания в Италии, Турции, Китае, других странах Юго-Восточной Азии. “Агро-Рось” Группа компаний “Агро-Рось” является одним из крупнейших производителей курятины в Украине. Уже более 20 лет она ведет деятельность в Черкасской области, и за это время выросла от небольшой компании до вертикально интегрированного агрохолдинга. Компания имеет широкий спектр деятельности — от растениеводства до выращивания птицы, переработки мяса и сбыта через собственные распределительные центры. С 2015 г. компания успешно расширяет географию продаж, экспортируя продукцию за пределы Украины. В 2020 г. “Агро-Рось” попала в топ-7 крупнейших экспортеров продукции птицеводства, экспортировав 1,3 тыс. т на $1,5 млн. Наибольшее количество продукции экспортируется на рынки Азербайджана, Грузии, реже — в Турцию и Кувейт. Раньше компания работала с рынками Китая и Египта. В перспективе планируют открывать рынки Среднего Востока. “АрселорМиттал Кривой Рог” “АрселорМиттал Кривой Рог” — крупный производитель металлопродукции в Украине, осуществляющий поставки продукции не только во все регионы страны, но и за ее пределы. Металлопрокат, производимый компанией, используется во всех климатических зонах планеты. “АрселорМиттал Кривой Рог” производит восемь основных видов продукции, сертифицированных в соответствии с требованиями национальных стандартов нашей страны и других государств. Расширяя географию рынков, на которых представлена продукция, компания ежегодно проводит ее сертификацию на международном уровне. ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” сертификаты на соответствие нашего металлопроката требованиям национальных стандартов Германии, Италии, ОАЭ, Франции, Нидерландов, Великобритании и других стран, куда поставляет свою продукцию. “Астарта-Киев” “Астарта-Киев” — один из крупнейших вертикально интегрированных агропромхолдингов в Украине. Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже. Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, сахарная и молокоперерабатывающая промышленность, производство и переработка сои, биоэнергетика. В операционном управлении холдинга — 220 тыс. га земли. Компания владеет сетью элеваторных комплексов общей мощностью более 550 тыс. т. Управление агробизнесом “Астарта” осуществляет с помощью единой цифровой платформы, разработанной in-house IT-компанией AgriChain. Продукция “Астарты” реализуется как на внутреннем, так и на внешних рынках. Компания развивает органическое земледелие, а недавно приступила к реализации инвестпроекта по строительству инновационной для Украины технологической линии углубленной переработки сои. BAYADERA GROUP BAYADERA GROUP — один из лидеров алкогольной отрасли Украины. Компания владеет сильным портфелем, в котором более 30 собственных алкогольных брендов, а также эксклюзивный импортер брендов Diageo, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Jägermeister и т. д. BAYADERA GROUP поставляет свою продукцию в 46 стран мира. Больше всего напитков экспортируется в Танзанию, Уганду и Эритрею. Доля экспорта водки, по данным аналитиков холдинга BAYADERA GROUP, составляет 17,3%. В 2021 г. департамент экспорта компании наладил поставки продукции в новые страны: Иорданию, Новую Зеландию, Бразилию, Бахрейн — водки KOZAK и HARVEST DAY. Также текущий год принес новые рекорды по объемам отгрузки игристого вина: в Ирак отгружено 26 тыс. дал, а в ОАЭ — 17 тыс. дал. “Биол” Компания “Биол” — ведущий украинский производитель литой алюминиевой посуды как с антипригарным покрытием, так и без, литой чугунной посуды без покрытия и с эмалированным покрытием. Она известна не только в Украине, но и на рынках СНГ и дальнего зарубежья уже более 18 лет. Продукцию ТМ “Биол” можно найти на всех континентах, за исключением разве что Антарктиды и Австралии. Ассортимент производимой продукции достаточно разнообразен: сковороды, сотейники, гусятницы, кастрюли, котлы, продукция для гриля и широкая линия порционных сковород. “Биол” постоянно проводит исследовательские работы и анализ рынка, внедряет инновации, дополняет и расширяет ассортимент, что позволяет ему формировать положительный имидж как в Украине, так и за рубежом. Стратегия развития предприятия предполагает наряду с выходом на новые рынки сбыта проведение модернизации производства, что сказывается положительно на надежности и качестве продукции. “Биосфера” Корпорация “Биосфера” является одним из лидеров производства и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии и Африке. Компания имеет 13 собственных и 10 дистрибуционных брендов, присутствует на более чем 30 рынках, а в ее портфеле — 2 тыс. наименований продукции. В 2020 г. компания начала поставлять продукцию в страны Западной Европы и США. Всего ежедневно в мире продается около 1,3 млн. единиц продукции “Биосферы”. Современные производственные мощности корпорации представлены четырьмя заводами (один из которых за рубежом) общей площадью 35 тыс. кв. м, а также логистическими комплексами на 18 тыс. кв. м. “Биосфера” реализует ряд экологических проектов, связанных с использованием биоразлагаемых, рециклинговых и органических материалов, переработкой полиэтилена, популяризацией сортировки и отношением к мусору как к ресурсу. “Дарница” Фармацевтическая компания “Дарница” — лидер по объему производства лекарственных препаратов в натуральном выражении в Украине с 1998 г. Каждая седьмая упаковка лекарства в Украине — это продукция компании “Дарница”*. В настоящее время фармацевтическая компания “Дарница” экспортирует препараты собственного производства в 15 стран ЕС, СНГ, Ближнего (Среднего) Востока и Восточной Азии. Темпы ежегодного роста экспорта компании составляют около 30%. С 2002 г. предприятие сертифицировано согласно международному стандарту GMP и имеет годовую производительность 670 млн упаковок с разной дозировкой. Компания проводит исследования биоэквивалентности препаратов на территории ЕС. В 2021 г. компания запустила 21 новый бренд (42 наименования готовых лекарственных средств), всего в портфеле “Дарницы” около 180 брендов. *Справочник “Фармацевтика Украины 2021”, Top Lead “Интерпайп” Украинская промышленная компания “Интерпайп” с 2017 г. экспортирует 80% продукции. Ее регионы экспорта — Ближний Восток, Средняя Азия, Европа и США. “Интерпайп” входит в топ-четверку производителей премиальной трубной продукции. Системные инвестиции в железнодорожный сегмент позволили компании успешно конкурировать на европейском рынке железнодорожных колес. Сегодня два из трех грузовых вагонов в ЕС ездят на колесах “Интерпайп”, а в прошлом году компания вышла в сегмент высокоскоростного движения и осуществила первые поставки для немецкого оператора Deutsche Bahn. Carlsberg Ukraine Компания Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group — одной из ведущих пивоваренных групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. Экспорт компании растет более шести лет подряд и за этот период вырос почти в пять раз. В 2019 г. экспорт пива и напитков вырос на 39% по сравнению с 2018 г., далее — в первой половине 2020 г. Carlsberg Ukraine нарастила экспорт пива более чем на 70%, а в конце 2021 г. общие продажи на экспорт были на уровне 125%. Всего компания поставляет продукцию в 18 стран мира, больше всего в Китай и Германию. Самая популярная продукция брендов “Львовское” и “Квас Тарас”, а один из самых объемных сортов Carlsberg Ukraine за рубежом — пиво “Robert Doms Бельгийский”. В Китае начали выпуск его копии, что свидетельствует о популярности у потребителей и перспективе дальнейшего роста продаж. Kernel Kernel является ведущим в мире и крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится 12% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 80 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). По итогам финансового года 2021 Kernel остается экспортером зерна №1 из Украины, объемы экспорта почти вдвое превышают показатели ближайшего конкурента. За полный 2021 финансовый год Kernel перевалил 8,2 млн тонн товаров через свои портовые терминалы, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания занимает первое место среди операторов экспортных терминалов зерна в Украине. “Киевский БКК” “Киевский БКК” — ведущий национальный производитель кондитерских изделий — тортов и пирожных. В ассортименте компании — более 90 позиций тортов и пирожных, в частности такие широко известные торговые марки, как торты “Киевский подарок”, “Грильяжный глазированный”, “Пражский с вишней”, “Маракеш”, “Крещатый яр”, пирожные “Заварные с кремом” “Бисквитно-кремовые” и “Трюфельные”. “Киевский БКК” производит около 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Компания сотрудничает с дистрибьюторами, оптовыми и розничными покупателями по всей Украине. Также продукция экспортируется в Европу, Северную Америку и страны Ближнего Востока. LVR group Компания LVR group Людмилы Русалиной — один из крупнейших производителей и дистрибьюторов сладостей и алкогольных изделий в Украине. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира. Мощности кондитерского производства LVR group составляют более 2000 тонн в месяц. Основной портфель сладостей насчитывает более 150 наименований под ТМ “Домашнє Свято”, Sanny Day, “Перепілка”. В портфеле LVR ALCO два десятка алкогольных брендов: Status, The Highland Fox, Happy Leaf, “Стигла”, “Стародавній рецепт”, “Златогор” и другие. LVR ALCO расширила территорию дистрибуции и открыла новые для Украины направления экспорта: Руанда, Танзания, Алжир, Гана, Кот-д'Ивуар, Оман, Новая Зеландия. За год доля рынка увеличилась в полтора раза, компания вошла в топ-5 крупнейших экспортеров ЛВП Украины. Бренды LVR group — многократные победители профессиональных конкурсов, дегустаций и выставок. “Лукас” Производственно-торговая компания “Лукас” — мощное и современное предприятие по производству и продаже кондитерских изделий. Компания поставляет круассаны, листовое печенье и конфеты более чем в 55 стран мира, ориентируясь на культуру потребления каждой. Среди них — Великобритания, Саудовская Аравия, Марокко, Германия, Казахстан, Франция, Индия, Болгария, Венгрия, Катар, Афганистан, Сирия, ОАЭ. Кондитерская компания “Лукас” успешно подтверждает качество и безопасность продукции международным сертификатом соответствия требованиям схем FSSC 22000 и Халяль. “Метинвест” “Группа “Метинвест” — это крупнейшая горно-металлургическая компания Украины, входящая в топ-45 крупнейших производителей стали в мире. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Евросоюзе, Великобритании и США, а также сеть торговых представительств и сервисных центров в около 100 странах.Более сорока представительств компании охватывают все ключевые регионы мира.Одними из основных экспортных рынков для предприятий Группы являются страны ЕС, страны Ближнего Востока и Северной Африки. “Метинвест” — одна из крупнейших компаний Украины по количеству налогов, инвестиций в социальные проекты, численности сотрудников. За 15 лет компания инвестировала $10 млрд в собственные предприятия и 142 млрд грн в развитие украинских городов, уплатила 165 млрд грн налогов и произвела 2,5 млн тонн стали. “Монделис Украина” “Монделис Украина” — украинское предприятие, входящее в группу компаний Mondelēz International. Компания представлена в Украине брендами шоколадной продукции: Milka, “Корона”; печенье: Oreo, TUC, Belvita, Milka Choco bakery; бисквитных пирожных “Мишка Барни”; чипсов “Люкс”; жевательной резинки Dirol и леденцов Halls. За 27 лет работы на украинском рынке компания инвестировала в развитие бизнеса более $200 млн. За это время Mondelēz International наладила в Украине свои производственные мощности, а также экспорт продукции на международные рынки. Так, в 2021 г. более 74% продукции, производимой в Украине, было экспортировано в около 50 стран мира на четырех континентах. Миссия компании состоит в том, чтобы создавать будущее снекинга во всем мире, предлагая потребителям правильные снеки, в нужный момент и сделанные как следует. МХП МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах (компания Perutnina Ptuj). Холдинг владеет успешными узнаваемыми брендами “Наша Ряба”, Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, Kurator, “Легко!”, “Бащинский”. Качество продукции холдинга отвечает международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food. Продукция МХП представлена на рынках более чем в 80 странах мира. В течение ІІІ квартала 2021 г. общий объем экспорта курятины остался относительно стабильным год к году и квартал к кварталу и достиг 108 963 тонн. Нежинский консервный завод Нежинский консервный завод — ведущий производитель качественной консервированной плодово-овощной продукции, который входит в топ-3 производителя консервированных овощей в Украине и имеет 95-летнюю историю успеха. В ассортимент продукции завода входят консервированные овощи под ТМ “Нежин” и другими, соления, салаты и вареные овощи в вакуумной упаковке под ТМ “Гринвиль” — в общей сложности более 100 наименований. Качество продукции завода контролируется на всех этапах — от выращивания сырья до упаковки готовой продукции. Завод осуществляет экспорт в США, Германию, Швецию, Великобританию, Чехию, Латвию, Литву, Эстонию, Израиль, Канаду, Азербайджан, Беларусь, Молдову — всего в 25 стран мира. Предприятие производит продукцию как под собственными торговыми марками, так и сотрудничает с компаниями в разных странах мира, заказывающих производство под своими торговыми марками. “ОБОЛОНЬ” “ОБОЛОНЬ” — крупнейший национальный производитель напитков со 100%-ным украинским капиталом. В состав корпорации входят восемь предприятий по всей Украине. Более четверти века компания удерживает первенство в экспорте пива на национальном рынке, ее экспортная карта насчитывает более 70 стран мира. В частности, это Латинская Америка, Япония, Китай, Молдова, Беларусь, страны Балтии и Азии. “ОБОЛОНЬ” имеет завод по изготовлению солода, позволяющий минимизировать зависимость от внешних рынков сырья. Компания готовит солод как под собственные нужды, так и на экспорт. “ОБОЛОНЬ” входит в топ-5 налогоплательщиков Украины в своей отрасли. Компания первой среди производителей напитков в Украине начала использовать ПЭТ-бутылку и основала ее переработку в 2002 г. “Престиж-групп” Компания “Престиж-групп” входит в состав одного из крупнейших агрохолдингов Украины, в собственности которого более 2 тыс. га виноградников на юге Одесской области. В 2017 г. она приобрела права на торговую марку украинского игристого ТМ Odessa, а через два года стала владелицей ТМ “Французский бульвар”. Компания поставляет продукцию в крупнейшие национальные сети супермаркетов. “Престиж-групп” насчитывает более 30 дистрибьюторов по всей стране. Компания является экспортером своих торговых марок в такие страны, как США, Италия, Греция, Израиль, Эстония, Монголия, Корея, Польша, Болгария, Германия, Дания. В планах “Престиж-групп” нарастить экспортные продажи и обеспечить наличие своих торговых марок на рынках Канады, стран Центральной Азии, Балтии. “Прогресстех-Украина” “Прогресстех-Украина” основан американским провайдером интеллектуальных услуг PT-Americas со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас). Украинская компания разрабатывает инженерные и программные решения для предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Ее основным партнером и заказчиком является компания Boeing. Прогресстех-Украина — крупнейшая инжиниринговая компания в составе международного холдинга Progresstechgroup, консолидирующая ряд мощных конструкторских центров в странах Европы и Северной Америки. Совместно с ведущими техническими университетами “Прогресстех-Украина” начал комплекс программ дуального обучения с целью развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности. “Терра Фуд” Компания “ТЕРРА ФУД” — крупнейший украинский экспортер молочной продукции Украины с 15-летним опытом поставок за границу. Сегодня в экспортном наследии “ТЕРРА ФУД” — 55 стран мира. В ассортименте как готовые изделия (масло, спреды, плавленые и твердые сыры и т. п.), так и продукция для В2В-сегмента. Ежегодная стратегия развития международных продаж компании предполагает открытие новых рынков, развитие ассортимента и наращивание объемов на фокусных рынках. “ТЕРРА ФУД” производит продукцию, учитывая пожелания партнеров. Компания адаптирует свои товары под рынок стран, куда экспортирует продукцию, постоянно расширяя ассортимент и предоставляя необходимые промоматериалы. “ТЕРРА ФУД” — единственная в Украине компания, осуществляющая поставки веганского масла в страны Евросоюза. “Укрптаха” Мясоперерабатывающий комбинат “Укрптахосервис”, принадлежащий ООО “Укрптаха”, является первым в Украине заводом по производству полуфабрикатов. Компания была основана в 1998 г., и уже 20 лет успешно ведет свою деятельность, имеет заслуженную репутацию надежного производителя. “Укрптаха” благодаря шоковой заморозке и объему морозильных камер осуществляет экспорт мяса птицы в 77 стран мира. В состав компании входят центральный офис, расположенный в Киеве, и производственные мощности в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Комбинат “Укрптахосервис” оснащен новейшим оборудованием ведущих европейских брендов. “Фармак” “Фармак” — лидер фармацевтической отрасли Украины и один из крупнейших экспортеров лекарственных средств. Компания поставляет свою продукцию в такие страны, как Израиль, Грузия, Швеция, Швейцария, Бразилия, Австралия, Германия, Литва, Великобритания, Сингапур, Франция и другие. В целом продукция представлена более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Доля экспорта в общих продажах компании составляет 24,9%. По данным 10 месяцев 2021 г., экспорт “Фармака” вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Компания имеет собственные представительства в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Киргизии, Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах, а также маркетирующую компанию в Польше.



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