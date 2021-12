Український ПЕН уклав список найкращих книжок 2021 року 30 декабря 2021 | 19:31 распечатать [0] комментарии [0] Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу склав список з найкращими вітчизняними виданнями, що вийшли протягом 2021 року.

ПЕН традиційно виокремив прозові й поетичні новинки, переклади, нон-фікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику. "Тішимося, що, попри ще один непростий для книжкової галузі карантинний рік, наш список вмістив 173 позиції. Подякуймо за такий результат українським письменникам, науковцям, ілюстраторам, перекладачам, журналістам, видавцям, редакторам, упорядникам – саме завдяки вам цей рік був для нас таким інтелектуально насиченим і натхненним", – сказано на сайті Українського ПЕН-клубу. Художня література Українка Леся. Повне зібрання творів (Комора-Смолоскип) Українська проза Андрухович Юрій. Радіо ніч (Meridian Czernowitz) Винничук Юрій. Аґент Лилик (Фабула) Винничук Юрій. Вілла Деккера (Фабула) Герман Сергій. Готель “Цитадель” (Дім реклами) Жаркова Роксолана. Нуль цілих, нуль десятих (Український пріоритет) Коломійчук Богдан. 300 миль на схід (ВСЛ) Крук Галина. Хто завгодно, тільки не я (Vivat) Кузнецова Євгенія. Спитайте Мієчку (ВСЛ) Курков Андрій. Самсон і Надія (Фоліо) Лишега Олег. Високі жовті квіти (Коло) Малиновський Роман. Солодке життя (Meridian Czernowitz) Никитин Алексей. От лица огня (Laurus) Петросаняк Галина. Вілла Анемона (Видавництво 21) Портяк Василь. Вибір скорого (Discursus) Сняданко Наталка. Перше слідство імператриці (ВСЛ) Стяжкіна Олена. Смерть лева Сесіла мала сенс (ВСЛ) Українець Остап. Дискордія (Фабула) Чапай Артем. Вивітрювання (Видавництво 21) Чех Артем. Хто ти такий? (Meridian Czernowitz) Фоззі. Чорний хліб (КСД) Українська драматургія Анненко Ольга. Перша (7БЦ) Ворожбит Наталя, Косодій Анастасія. Крим, 5-та ранку (IST) Ворожбит Наталя. Погані дороги (Видавництво Анетти Антоненко) Українська поезія Астапенко Ігор. Дерева кращі за нас (Люта справа) Богун Олег. Темносприйнята частка (kntxt) Воробйов Микола. Подорож до жовтої троянди (Каяла) Жадан Сергій. Псалом авіації (Meridian Czernowitz) Жарікова Єлизавета. Мурахи Йоганна Себастьяна (Смолоскип) Калитко Катерина. Орден мовчальниць (Meridian Czernowitz) Коцарев Олег. Вміст чоловічої кишені (Люта справа) Махно Василь. Одновітрильний дім (ВСЛ) Мітров Ігор. Голос України (Люта справа) Мусаковська Юлія. Бог свободи (ВСЛ) Савка Мар’яна. Радуйся, жінко! (ВСЛ) Семенчук Григорій. Згідно з оригіналом (Люта справа) Зарубіжна література Антологія сучасної німецькомовної поезії зі Швейцарії в українських та російських перекладах / Переклад Марка Бєлорусця, Петра Рихла, Галини Петросаняк, Сергія Жадана, Олександри Григоренко, Євгенії Лопати, Олега Любківського (Meridian Czernowitz) Аксельссон Майґуль. Квітнева відьма / Переклад Софії Волковецької та Ірини Шувалової (Комора) Андерсон Шервуд. Вайнсбурґ, Огайо / Переклад Бориса Превіра (Вавилонська бібліотека) Арлов Уладзімєр. Краєвид з ментоловим ароматом / Переклад Олександра Ірванця (ВСЛ) Бернардін Еварісто. Дівчина, жінка, інакша / Переклад Ярослави Машико (Фабула) Брехт Бертольт. Похвала діалектиці / Переклад з німецької Сергія Жадана (Meridian Czernowitz) Вінтерсон Джанет. Пристрасть / Переклад Тетяни Некряч (Вавилонська бібліотека) Гемінґвей Ернест. Свято, яке завжди з тобою / Переклад Ганни Яновської (ВСЛ) Ґянджеві Нізамі. Лейла і Меджнун / Переклад Леоніда Первомайського (Ярославів Вал) Делілло Дон. Художниця тіла / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора) Дукай Яцек. В краю невірних / Переклад Андрія Павлишина (Астролябія) Ішіґуро Кадзуо. Клара і Сонце / Переклад Ганни Лелів (ВСЛ) Ішіґуро Кадзуо. Ноктюрни. П’ять історій про музику та смеркання / Переклад Андрія Маслюха (ВСЛ) Камінер Владімір. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі / Переклад з німецької Сергія Жадана та Оксани Щур (Комора) Камінськи Андре. Наступного року в Єрусалимі / Переклад Галини Петросаняк (Видавництво 21) Катулл Гай Валерій. Повне зібрання творів: Байдики, Поеми, Елегії та Епіграми / Переклад Тараса Лучука (Астролябія) Кронін Арчибальд. Цитадель / Переклад Олени Фешовець (Апріорі) О’Коннор Джозеф. Зоря морів / Переклад Ярослави Стріхи (Астролябія) Кундера Мілан. Життя деінде / Переклад Леоніда Кононовича (ВСЛ) Лаурі Малкольм. Під вулканом / Переклад Аріни Кулінської (Фабула) Пріапея / Переклад Назара Ващишина (Апріорі) П’ясецький Серґіуш. Записки офіцера червоної армії / Переклад Андрія Бондаря (Крок) Ренд Айн. Ми, живі / Переклад Геннадія Шпака (Наш формат) Сарамаґу Жузе. Смерть бере відпустку / Переклад Сергія Вакуленка (КСД) Свейлех Халіль. Тест на каяття / Переклад Оксани Прохорович (Нора-друк) Сотиріу Констандія. Гіркий край / Переклад Андрія Савенка (Видавництво Анетти Антоненко) Тієн Мадлен. Не кажіть, що в нас нічого немає / Переклад Тетяни Савчинської (ВСЛ) Токарчук Ольга. Дім дня, дім ночі / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора) Прилуцький Сергій. Еврідіка не озирається / Переклад Олени Степаненко (Люта справа) У чехів. Антологія сучасного чеського оповідання / Група перекладачів (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Фінк Іда. Сад відпливає / Переклад Наталки Римської (ВСЛ) Чосер Джеффрі. Кентерберійські оповіді / Переклад Максима Стріхи (Астролябія) Шанта Микола. Паннонське чудовисько / Переклад Андрія Любки (Апріорі) Нон-фікшн Антонюк Дмитро. Римо-католицькі кляштори в Україні (Твори) Аріелі Ден. Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій (ВСЛ) Атамась Наталія. Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання (Віхола) Грицак Ярослав. Подолати минуле. Глобальна історія України (Портал) Гузар на кожен день / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо) Дубчак Ольга. Бачити українською (Віхола) Зісельс Йосиф. Розсуди мої помисли / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера) Кулик Володимир. Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України (Дух і Літера) Маґнасон Андрі Снайр. Довкола часу і води / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова) Макґреґор Ніл. Історія світу в 100 предметах / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат) Макінтайр Лі. Постправда / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss) Назаренко Михайло. Крім “Кобзаря, у 2 томах (Laurus) Озерна Дарка. Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти (Yakaboo Publishing) Перес Керолайн Кріадо. Невидимі жінки / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat) Сем’янків Андрій. Медицина доказова і не дуже (Віхола) Сокирко Олексій. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора) Старченко Наталя. Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію (Laurus) Стяжкіна Олена. Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х) (Дух і Літера) Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали / Упорядник Богдан Паска (Discursus) Топіліна Анна. Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing) Есеїстика Агеєва Віра. За лаштунками імперії (Віхола) Антонен Арто. Театр і його Двійник / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського) Бондар Андрій. Ласощі для Медора (ВСЛ) Вольвач Павло. 20+1, або Земля мертвих (ВСЛ) Діброва Володимир. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача (Білка) Забужко Оксана. Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса (Комора) Казарін Павло. Дикий Захід Східної Європи (Vivat) Лютий Тарас. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола) Процюк Степан. Гіркий світ, солодкий світ (Discursus) Пучков Андрій. Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука (Дух і Літера) Рихло Петро. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст (Дух і Літера) Рябчук Микола. Лексикон націоналіста та інші есеї (ВСЛ) Содомора Андрій. Про що писати… (Апріорі) Улюра Ганна. Бог на 60 відсотків (Фабула) Біографії / мемуари/ інтерв’ю / епістолярії Ґрем Кетрін. Персональне досьє. Історія Washington Post / Переклад Наталії Валевської (Наш Формат) Зленко Анатолій. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін (Фоліо) Камю Альбер. Щоденники / Переклад Євгена Марічева (Фоліо) Ківа Ія. Ми прокинемось іншими / Бібліотека Українського ПЕН (Видавництво 21) Лобода Віктор. Спогади городянина (Піраміда) Меїр Ґолда. Моє життя / Переклад Ярослави Стріхи (Наш Формат) Рапай Катерина. Коло Якутовичів / Переклад Валерії Богуславської, Оксани Жмир (Дух і Літера) Обама Барак. Мрії мого батька. Історія про расу і спадок / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing) Орлінський Войцех. Лем. Життя не з цієї землі / Переклад Андрія Павлишина (Човен) Павлишин Андрій. Нам і далі загрожує вічність (Дух і Літера) Петров Віктор. Листи до Софії Зерової / Укладачка Вікторія Сергієнко (Дух і Літера) Плющ Леонід, Шевельов Юрій. Листування (1979-1995) / Укладачка Ірина Борисюк (Комора) Попофф Александра. Василь Гроссман і радянська доба / Переклад Наталії Комарової (Дух і Літера) Рихло Петро. Поетика діалогу: Творчість Пауля Целана як інтертекст (Дух і Літера) Соболевська Юстина. Мирон. Ілля. Корнель. Розповідь про Корнеля Філіповича / Переклад Юрія Матевощука (Крок) Тихолоз Наталія. Петро Франко: Формула долі (Життєпис на тлі доби) (Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка) Ульбінайте Дайва. Велика президентка маленької країни: Історія Далі Грибаускайте (Наш Формат) Подорожні нариси/репортажі Беспалов Максим. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола) Кобилярчик Катажина. Струп. Іспанія роз’ятрює рани / Переклад Юлії Семенюк (Човен) Маленков Роман. 10 країн після карантину (Віхола) Яриш Остап. This is Америка. Історії не з Голлівуду (Човен) Видання для дітей та підлітків Українська художня література Амеліна Вікторія. Е-е-есторії екскаватора Еки (ВСЛ) Багряна Анна. Вітрова гора (Наш формат) Біла Надя. Ел і Ева (ВСЛ) Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина. Козаки правлять країною (Discursus) Драчковська Оксана. Зайчик-нестрибайчик подорожує (Чорні вівці) Загоровська Любов. Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина (Vivat) Іzоляція: збірник оповідань (Ранок+БараБука) Кирпа Галина. Муся та бабуся (ВСЛ) Кочубей Саша. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (ВСЛ) Купріян Ольга. Мирослава та інші з нашого двору (ВСЛ) Лущевська. Оксана Сем, без проблем (ВСЛ) Малетич Наталка. Леся. Мандрівний клубочок (Портал) Мамчич Олеся. Овва як бува! Абетка з історії України (Портал) Міхаліцина Катерина. Яків і мокрий вечір (ВСЛ) Орлова Олександра. Чотири князівни (Портал) Рубан Тетяна. На північ від кордону (Наш формат) Сіль Катя. Ніта. Ховайтесь, фейки світу (BookChef) Славінська Ірина. #Майже доросла (Vivat) Тараторіна Світлана. Звуки миру (Видавництво) Штефан Аліна. Лу-ветеринарка (Книголав) Ясіновська Наталя. Любов, дідусь і помідори (ВСЛ) Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна. Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію (Дух і Літера) Зарубіжна художня література Ґальйо Ана. Хвостаті друзі / Переклад Анни Вовченко (ВСЛ) Каната Конамі Чі. Життя однієї киці. Том 5 / Переклад Олександра Бєлікова (Наша ідея) Мйонес Йоган Б. Лукас і Кім / Переклад Наталі Іваничук (Крокус) Стайнз Юмі, Кан Мелісса. Поговоримо про згоду / Переклад Катерини Міхаліциної (Крокус) Стентон Енді. Ви поганець, пане Гам! / Переклад Ореста Стадника, Оксани Луцишиної (Крокус) Ролінґ Дж. К. Різдвяна свинка / Переклад Віктора Морозова (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Шмідт Анні М. Ґ. Віплала / Переклад Сергія Святенка (Крокус) Нон-фікшн Борисов Дмитро, Сердюк Маша. Як відкрити ресторан. Магічний посібник з ресторанної справи (Моя Книжкова Полиця) Вздульська Валентина. Марк Цукерберг (ІРІО) Озимок Ірина. У міста є я (Книголав) Мистецькі видання Атлантова Соня, Клименко Олександр. Ікони на ящиках з-під набоїв (Дух і Літера) Болейн Алексіс Л. Візуальна культура / Переклад Ганни Лелів (ArtHuss) У KINO-КОЛІ / Упорядник, редактор Володимир Войтенко (Дух і Літера) Галеґуа Джермен. Розумні міста / Переклад Олександра Стукала (ArtHuss) Дзюба Іван, Дзюба Марта. Сергій Параджанов. Більший за легенду (Дух і Літера) Коваленко Георгій. Олександра Екстер / Переклад Марії Панченко (Родовід) Космос всередині. Наїв і мистецтво аутсайдерів в Україні та світі: дефініції, історичний контекст, дослідницькі кейси / За редакцією Аліси Ложкіної (Артбук) Лукашевич Пйотр. Об’єднання митців artes та інші історії львівського модернізму / Переклад Андрія Боярова (Центр Європи) Мудрак Мирослава. Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду / Переклад Ярослави Стріхи (Родовід) Наївна. Художниці сучасного наїву / Упорядники Марина Богуш, Павло Гудімов (Артбук) Суджич Деян. Б – БАУГАУЗ, Ю – ЮТЮБ: Абетка сучасного світу / Переклад Дарії Цепкової (ArtHuss) Український театральний костюм ХХ-ХХІ. Ескізи / Упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук (Видавець Олександр Савчук) UPHA MADE IN UKRAINE: Ukrainian Photographic Alternative (Booksha) Гуманітаристика Батай Жорж. Історія еротизму / Переклад Івана Рябчія (Видавництво Анетти Антоненко) Гусерль Едмунд. Картезіанські медитації. Вступ до феноменології / Переклад Андрія Вахтеля (Темпора) Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття / Упорядники Олена Брайченко, Олександр Мимрук, Оксана Хмельовська (Читомо). Нагадаємо, раніше Український ПЕН та The Ukrainians уклали ТОП-100 знакових романів і повістей українською мовою "Від Куліша до сьогодення". Проєкт презентовано на Форумі видавців у Львові.



