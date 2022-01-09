Замминистра РФ нахамил НАТО перед началом переговоров в Женеве

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - сказал замминистра.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - заявил Рябков.

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий".

При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году - Черногория, а в 2020 году - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран. Организация продолжает политику "открытых дверей".

Продвижение в переговорах

Рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно, судя по публичной позиции западных партнеров в преддверии встречи, сказал Рябков. "Здесь есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно", - отметил замминистра.

Он указал, что накануне переговоров позиция американской стороны оставляет мало оснований для оптимизма. "Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", - добавил Рябков.

Позитивным итогом контактов РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности станет подтверждение готовности работать по российским предложениям, заявил он. Как сказал замминистра, Москва исходит из того, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру. "Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада", - сказал он.

По словам Рябкова, страны Запада говорят, что никогда не давали обещаний не расширяться. "А мы говорим, что, по сути дела, это было неотъемлемым элементом политического пакета, который обсуждался на этапе объединения Германии, роспуска Варшавского договора, ухода Советского Союза из стран бывшего - в военном отношении - Варшавского договора", - напомнил он.

"Поэтому обещания, политические гарантии, какие-то слова ничего не значат. Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения на Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы США положить это на бумагу и ратифицировать?" - отметил замминистра.

Юридический храрктер переговоров

Договоренности РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности должны носить юридически обязывающий характер, трудности ратификации соглашений внутри альянса РФ не касаются, отметил Рябков. "Безусловно, необходимо подтверждение того, что любые договоренности по указанным направлениям и в целом по тем рамкам новой организации системы безопасности в Европе, на которой мы настаиваем, должны носить юридически обязывающий характер", - подчеркнул замминистра.

Он указал, что Россию "просто не касаются" какие-либо сложности, связанные с ратификацией подобных соглашений внутри Североатлантического блока. "Пусть они решают свои проблемы с ратификацией, с процедурами предоставления нам необходимых гарантий как они хотят. Но без этого просто не обойдется", - добавил он. "Иначе мы вновь окажемся в той же самой канве, которую можно назвать геостратегический день сурка. Мы имеем его постоянно, он уже надоел, и эти сиквелы просто невозможно больше воспринимать по-серьезному", - добавил Рябков.

По его словам, западным партнерам следует избавиться от иллюзий об однополярном мире и своей способности диктовать России условия, которые у них остались со времен окончания холодной войны. "Я понимаю, что коллегам в США с их уверенностью во всегдашней собственной правоте с иллюзиями расставаться трудно. Это всегда определенная политическая и психологическая травма. Отсюда эмоциональные всплески, разного рода эксцессы, угрозы, ультиматумы, в общем такое истерическое поведение. Но им нужно будет привыкать к новой ситуации, адаптироваться и немножко как бы задний ход давать, в прямом смысле в том числе. Иначе пострадает их собственная безопасность", - заключил замглавы МИД РФ.

Он также указал на несостоятельность заявлений НАТО о невозможности требовать нерасширения альянса на Восток. Рябков напомнил, что после объединения Германии в прошлом веке советское руководство получало заверения "со стороны самых высокопоставленных, наиболее ответственных деятелей и США, и европейских стран о том, что фактически НАТО переходит на политику закрытых дверей". Североатлантический блок изменил свою позицию позже, "когда люди в Вашингтоне, в Брюсселе и во многих других европейских столицах уверовали, что исторический Запад одержал победу в холодной войне".

О переговорах РФ с США и НАТО

Начало первого раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланировано на вечер 9 января, оно пройдет в узком составе. 10 января работа будет продолжена в широком формате. 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.