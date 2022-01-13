НОВАЯ МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ::Людей быть не должно

13 января 2022 | 08:22

Дэвид Бенатар (1966) — южноафриканский философ и писатель, профессор Кейптаунского университета. Получил наибольшую известность как автор книги «Лучше никогда не быть», в которой он с позиций антинатализма утверждает, что рождение — это большой вред, нанесенный каждому чувствующему существу (в частности, каждому существующему человеку), и, как следствие, начало бытия чувствующих существ сопряжено с множеством моральных проблем.

То, о чем я говорю, никогда не будет популярно. Просто потому, что я говорю о той правде, которая страшна: «Жизнь — это бессмыслица, полная страданий». Миллиарды сознательных существ населяют нашу планету. Еще больше людей уже умерли. Скольким людям еще предстоит родиться и умереть — пока неизвестно.

В конечном итоге, однако, любая жизнь на Земле неизбежно закончится. Произойдет это рано или поздно — от этого зависит, сколько миллиардов людей пройдут через заведомо фатальную гонку за выживанием. Мой ответ на вопрос «Сколько должно быть людей?» — «Ноль». То есть я не думаю, что должны где-нибудь и когда-либо существовать любые люди.

Учитывая, как живут и умирают люди, я не думаю, что мы должны размножаться и умирать дальше. Поэтому нулевой ответ, на мой взгляд, идеален. Будет лучше, если это произойдет раньше, чем позже. Многие считают, что лучшие жизненные переживания — любовь, красота, открытия и т.д. — компенсируют плохие.

На это я отвечу, что боль хуже, чем удовольствие. Боль длится дольше: есть такое понятие, как хроническая боль, но нет такого понятия, как хроническое удовольствие. Для существующего человека наличие плохих вещей — это плохо, а наличие хороших вещей — хорошо.

Но сравните это со сценарием, в котором этот человек никогда бы не существовал — тогда отсутствие плохого было бы хорошо, но отсутствие хорошего не было бы плохо, потому что не было бы никого, кого можно было бы лишить этих хороших вещей. Эта асимметрия полностью противопоставляет существование несуществованию — все неприятности, все невзгоды и все страдания могут быть закончены без каких-либо реальных затрат.

На самом деле человеческая жизнь бессмысленна с космической точки зрения: мы существуем в безразличной Вселенной, возможно, даже в «Мультивселенной», и подвержены слепым и бесцельным силам природы. В отсутствие космического смысла остается только «земное» значение — и есть что-то безнадежно зацикленное в утверждении, что цель существования человечества состоит в том, чтобы отдельные люди помогали друг другу.

Я не верю, что страдание придает смысл. Я думаю, что люди пытаются найти смысл в страдании, потому что в противном случае оно — беспричинно и невыносимо. А возможное создание лучшего мира в будущем вряд ли оправдывает страдания людей в настоящем; во всяком случае, кардинально улучшить мир невозможно. Этого никогда не случится. Кажется, что уроки никогда не усваиваются. Кажется, люди никогда не узнают правды.

Может быть, отдельные персоны, одиночки, их усвоят, но мы все равно видим это безумие вокруг. Вы можете сказать: «Ради бога!» Разве вы не видите, как совершаете те же ошибки, которые совершали люди и раньше? Разве мы не можем поступать по-другому? Но этого не происходит.

В конечном итоге неприятности и страдания слишком глубоко вписаны в структуру разумной жизни, чтобы их можно было устранить. Нас просят принять то, что неприемлемо. Недопустимо, чтобы люди и другие существа проходили через то, через что они проходят, будучи не в силах ничего с этим поделать.

Безумие мира в целом — как мы с вами можем этому противостоять? Но каждая пара или каждый человек могут решить не иметь ребенка. Это огромное количество страданий, которых удалось избежать, и это — к лучшему. Родить ребенка — это довольно ужасно, учитывая затруднительное положение, в котором он окажется. А дальше — что? Постепенное, стоическое успокоение, которое может дать контакт с мудростью, за пределами мучений жизни. Но я понимаю, что этот путь — для очень и очень немногих…

ОТСЮДА