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США не вважають, що Росія зважилася на військові дії проти України
14 января 2022 | 11:14
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оцінив загрозу військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Саллівана під час брифінгу в Білому домі.
Салліван вважає, що розвідспільнота США не прийшла до думки, що Росія зважилася на військові дії проти України.
Також він підкреслив, що загроза вторгнення Росії в Україну залишається високою.
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