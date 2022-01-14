ТЕМА

США не вважають, що Росія зважилася на військові дії проти України

14 января 2022 | 11:14

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оцінив загрозу військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Саллівана під час брифінгу в Білому домі.


Салліван вважає, що розвідспільнота США не прийшла до думки, що Росія зважилася на військові дії проти України.

Також він підкреслив, що загроза вторгнення Росії в Україну залишається високою.



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