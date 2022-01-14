Налоговики подали в суд на Шабунина: не заплатил НДФЛ с пожертвований после пожара

14 января 2022 | 11:15

Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве подало в Окружной административный суд Киева иск против руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Как говорится в сообщении самого суда, налоговики просят взыскать с банковских счетов ответчика 227,4 тысячи грн в счет погашения его налогового долга. Однако пока что суд лишь решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Сам же общественный деятель на своей странице в Facebook пояснил, что речь идет о сумме налога на доходы физлиц, насчитанной на помощь, которую он получил в виде пожертвований после пожара в доме его родителей в ночь на 23 июля 2020 года.

Его причиной, по данным Шабунина, был поджог злоумышленником, а именно человеком по имени Кирилл Барихашвили, обвиняемым также в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы".

По его словам, тогда ему от 1,5 тыс. человек пришло в общей сложности более 1,26 млн грн, при этом он заплатил с этой суммы лишь военный сбор (он составляет 1,5%), а НДФЛ собирался заплатить попозже.

"В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо я так и не получил. Зато получил иск в ОАСК. Все это публичная история: сумма пожертвований и этот налоговый долг я указал в моей декларации (раздел финансовые обязательства)", - написал он.

Шабунин уверяет, что намеревался погасить долг перед государством "в течение этого года", а отсрочку просил, потому что тратил заработанное на восстановление дома.

"Несмотря на необходимость отстроить дом в прошлом году, я уплатил 235865 грн НДФЛ (еще плюс 228053 грн ЕСВ оплатил за меня ЦПК)", - отметил он.

Глава организации также посетовал на бездействие полиции и прокуратуры в деле о пожаре, несмотря на обнародование им данных о том, что вероятный поджигатель Барихашвили находился непосредственно рядом с домом в ночь, когда произошел инцидент. Также он напомнил о случае, когда под квартирой его матери нашли самодельное взрывное устройство.