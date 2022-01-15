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Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач

15 января 2022 | 10:39

Він очолював Службу безпеки України з квітня 1998 року до лютого 2001 року. За час служби проявив себе як близька до президента Леоніда Кучми людина.


У п'ятницю, 14 січня, помер колишній голова Служби безпеки України Леонід Деркач. Йому було 82 роки.

Про це повідомив його син, народний депутат Андрій Деркач у своєму Telegram.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч",- написав Андрій Деркач.

Прощання з генералом армії у відставці Леонідом Деркачем відбудеться 16 січня о 12 годині дня в Києво-Печерській Лаврі.

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську. 1970 року закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету (за спеціальністю "інженер-механік"). 1973-го - вищі курси КДБ СРСР.

З квітня 1998 року до лютого 2001 року - голова Служби безпеки України. Проявив себе як близька до президента Леоніда Кучми людина, в українській пресі того часу були численні статті про причетність Деркача до корупційних скандалів, а також до "касетного скандалу".

Народний депутат України 4 скликання з квітня 2002 року до 2006 року у виборчому округу № 36 Дніпропетровської області. У червні 2006 року звільнений з військової служби за станом здоров'я із правом носіння військової форми.



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