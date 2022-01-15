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Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
15 января 2022 | 11:27
Серед причин кібератак на урядові сайти України є отримання доступу до адміністративних прав компанії, яка адмініструє атаковані сайти.
Про це у соцмережі Facebook написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Це явна активізація кіберфронту, і наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напрямі побудови системи кібербезпеки”, – зазначив Федоров.
Він нагадав, що хакери атакували 70 сайтів державних органів. 10 з них зазнали вторгнення, але їхній контент не змінили і витоку персональних даних також не було, і не могло бути, оскільки це не реєстри.
Роботу більшості сайтів вже відновлено і вебсторінки працюють стабільно.
“На вимогу СБУ та Держспецзв'язку портал Дія було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Застосунок Дія працював і працює стабільно”, – додав міністр.
Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.
У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.
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