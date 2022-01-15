ТЕМА

Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський

15 января 2022 | 11:30

До кінця місяця отримати зброю та дані про місця дислокації мають бригади ТРО у решті областей.


Сили тероборони в прикордонних областях до 15 січня мають отримати зброю та дані про місця дислокації. До лютого - по всій країні.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє Еспресо.

"Дійсно необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво", - сказав Веніславський.

"Завтра (15 січня, - ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, наказами і актами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 3-11 грудня, половина українців готові чинити опір російській інтервенції. Кожен третій готовий взяти до рук зброю.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Минулого року після акції Велонаїзд мер Черновецький підписав розпорядження «Про облаштування та розвиток велосипедних доріжок у м. Києві» - №886 від 01.07.2008. Згідно нього до кінця 2008 року в Києві мали бути облаштовані 16 км велодоріжок. Мерія витратила 98 тисяч гривень, але жодної доріжки немає! Киянин, подзвони за наведеними телефонами, запитай у влади: "Чому?!" Нехай "Вона відповідає".
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100