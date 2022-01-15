Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський

15 января 2022 | 11:30

До кінця місяця отримати зброю та дані про місця дислокації мають бригади ТРО у решті областей.

Сили тероборони в прикордонних областях до 15 січня мають отримати зброю та дані про місця дислокації. До лютого - по всій країні.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє Еспресо.

"Дійсно необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво", - сказав Веніславський.

"Завтра (15 січня, - ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, наказами і актами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 3-11 грудня, половина українців готові чинити опір російській інтервенції. Кожен третій готовий взяти до рук зброю.