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Печатать по-русски станет дороже
15 января 2022 | 12:26
В воскресенье, 16 января, вступит в силу 25 статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С этого дня все печатные средства массовой информации общегосударственной и региональной сферы распространения будут издаваться на украинском языке.
По закону, печатные СМИ могут выходить и на других языках, но только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться с одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день
Как отмечает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, о вступлении нормы его команда предупреждала все печатные медиа еще в прошлом году. Он также добавил: по данным Книжной палаты, в 2021 году выходило 217 газет и 107 журналов, на которые будет распространяться 25 статья языкового закона.
Кроме того, теперь по закону в каждом пункте распространения печатных средств массовой информации должно быть не меньше 50% печатных СМИ на украинском языке. Аналогичные нормы для местных печатных изданий начнут действовать 16 июля 2024 года. Однако отметим, что эти нормы не распространяются на СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском и других языках коренных народов Украины. Также под исключения попадают английский и другие официальные языки Европейского Союза.
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[15.01.2022]
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