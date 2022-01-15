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США помогут украинским партизанам, если Россия нападет — The New York Times
15 января 2022 | 12:27
США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России. Об этом пишет The New York Times.
Издание ссылается на министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Оба в телефонных переговорах предупредили российских коллег, что даже если России удастся провести блицкриг в Украине, это не обезопасит Кремль от сопротивления украинского народа.
Высокопоставленные должностные лица ясно дали понять, что ЦРУ (тайно) и Пентагон (явно) будут стремиться помочь любому украинскому партизану.
Представители администрации заявили, что планы по оказанию помощи украинским партизанам могут включать обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО: Польши, Румынии и Словакии, что позволит партизанам свободно выезжать из Украины и также спокойно возвращаться обратно.
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище в ходе российских наступательных операций.
По словам официальных лиц, Соединенные Штаты гарантированно поставят наступательное вооружение украинцам, если российские войска вторгнуться в страну.
"Если Путин вторгнется в Украину с большими военными силами, военная помощь США и НАТО - разведка, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты - значительно увеличится", - сказал адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
"И если агрессия России создаст украинское повстанческое движение, Путин должен понять, что мы уже прекрасно знаем, как вооружать, обучать и заряжать энергией на борьбу повстанцев", — добавил Ставридис.
В качестве примера он указал на американскую поддержку моджахедов в Афганистане против советского вторжения туда в конце 1970-х и 1980-х годах, до подъема талибов.
Как пишет издание, сейчас, особенно на западе, украинцы присоединяются к силам территориальной обороны, которые обучаются партизанской тактике.
Накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.
Кроме того, наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии РФ из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад.
Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.
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