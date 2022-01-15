США помогут украинским партизанам, если Россия нападет — The New York Times

15 января 2022 | 12:27

США поддержат повстанческое партизанское движение в Украине, которое возникнет после нападения России. Об этом пишет The New York Times.

Издание ссылается на министра обороны США Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Оба в телефонных переговорах предупредили российских коллег, что даже если России удастся провести блицкриг в Украине, это не обезопасит Кремль от сопротивления украинского народа.

Высокопоставленные должностные лица ясно дали понять, что ЦРУ (тайно) и Пентагон (явно) будут стремиться помочь любому украинскому партизану.

Представители администрации заявили, что планы по оказанию помощи украинским партизанам могут включать обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО: Польши, Румынии и Словакии, что позволит партизанам свободно выезжать из Украины и также спокойно возвращаться обратно.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище в ходе российских наступательных операций.