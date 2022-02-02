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Теории Стивена Хокинга, которые сделали его известным
02 февраля 2022 | 08:55
Стивену Хокингу, английскому физику-теоретику, который наиболее известен своей работой по объяснению происхождения Вселенной и черных дыр, сегодня, 8 января 2022 года исполнилось бы 80 лет. Легендарный ученый, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кэмбриджского университета ушел из жизни четыре года назад, 14 марта 2018 года, в возрасте 76 лет после долгой болезни, называемой боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которая парализовала его на десятилетия.
Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде, где его отец изучал паразитологию, а мать — философию, политику и экономику. Диагноз неизлечимого неврологического заболевания, которое приводит к гибели нервных клеток, контролирующих произвольные движения мышц, такие как дыхание, ходьба, разговор и жевание, был поставлен ему в 1963 году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни после получения подобного диагноза составляет около 3 лет и зависит от мотонейронов, управляющих диафрагмой. Это делает дыхательную недостаточность наиболее распространенной причиной смерти. Также, ухудшение глотания мышц приводит к недоеданию и обезвоживанию.
«Мои ожидания свелись к нулю в 21 год. Все с тех пор было бонусом. Хотя я не могу двигаться и должен разговаривать через компьютер, в своем разуме я свободен. Я провел жизнь, путешествуя по вселенной… в своем разуме», — рассказал Стивен Хокинг.
Он ясно знал свою цель: получить полное представление о Вселенной и получить ответы на вопросы, почему все так, как есть, и почему оно вообще существует. Свои наработки Хокинг изложил в ряде научно-популярных книг, понятных и легко читаемых — в том числе «Краткая история времени» (A Brief History of Time), которая входила в список бестселлеров британского издания The Sunday Times на протяжении рекордных 237 недель.
Каковы важные открытия Стивена Хокинга?
Вместе с Брэндоном Картером и Джеймсом Бардином он открыл законы механики черной дыры:
Хокинг был одним из первых, кто вычислил квантовые флуктуации, т.е. небольшие изменения в распределении вещества, которые могут привести к распространению галактик и, соответственно, экспоненциальному расширению Вселенной.
Одна из теорий Стивена Хокинга утверждает, что до большого взрыва времени не существовало, и поэтому концепция начала Вселенной не имеет смысла. Он считал, что вселенная не имеет первоначальных границ в пространстве или времени.
В ней вы можете найти описание и объяснение ряда явлений, таких как Большой взрыв, черные дыры, световые конусы и т. д. В 2005 году вышло новое издание книги в соавторстве с коллегой Леонардом Млодиновым (р. 1954), которое называлось уже «Кратчайшая история времени».
Эта теория утверждает, что вселенная состояла из суперпозиции многих начальных условий, а не одного уникального начального состояния.
Кроме того, Стивен Хокинг написал такие информативные книги, такие как «Вселенная в двух словах» (2001) и « Бог создал целые числа: математические прорывы, которые изменили историю» (2005).
Его достижения всегда будут признаны миром, но еще один интересный аспект, который удивляет – это все-таки история его выживания с неизлечимой болезнью, которая фактически уносит жизнь через 2-3 года. В случае с Стивеном Хокингом было просто поразительно видеть, как он жил так долго. Он был, конечно, исключением во всех смыслах. Послание Хокинга можно найти в интернете. Вот цитата из него:
«Одно из основных правил вселенной – что ничто не совершенно. Совершенства просто не существует… без несовершенства не существовало бы ни вас, ни меня.
Черные дыры, в конце концов, не совсем черные: они блестят как горячее тело, и чем они меньше, тем больше они сияют.
Мы очень-очень маленькие. Но в основе своей мы способны делать очень большие вещи.
Не должно быть границ человеческому стремлению и усилиям. Как бы ни плоха казалась жизнь. Пока есть жизнь, есть надежда.
Будьте смелыми, будьте любопытными, будьте решительными, превосходите свои неудачи. Это может быть сделано».
А еще удивительный ученый подметил следующий интересный и вдохновляющий факт: «Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс».
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