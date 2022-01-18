Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times

18 января 2022 | 11:02

Евакуація може бути частково пропагандою, частково – підготовкою до конфлікту, а частково – оманливим кроком.

Росія з 5 січня почала вивозити родини своїх дипломатів із України. Вивіз дружин і дітей співробітників посольства у Києві почався за тиждень до інтенсивних перемовин РФ із США і НАТО щодо скупчення військ біля України.

Про це пише New York Times із посиланням на посадовців США і України.

5 січня 18 людей, переважно – члени родин дипломатів, сіли в автобуси і поїхали до Москви, повідомив високопоставлений співробітник української служби безпеки.

В наступні дні з Києва та консульства у Львові виїхали ще близько 30 людей. Дипломатам із двох інших російських консульств, за словами анонімного співробітника служби безпеки, сказали підготуватися до виїзду.

Доповнено. Після публікації матеріалу в МЗС РФ заявили, що посольство в Києві нині працює в штатному режимі, пише "Інтерфакс-Україна". В українському МЗС у коментарі "Інтерфаксу" також сказали, що не отримували від російської сторони інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників.

Інтерпретація ймовірної евакуації – це частина таємного плану президента РФ Володимира Путіна, вважають у New York Times. Це може бути частково пропагандою, частково – підготовкою до конфлікту, а частково – оманливим кроком. Або ж поєднувати всі три опції.

Тихий вивіз своїх громадян відбувся на тлі масштабної кібератаки на українські урядові сайти і стягування важкої військової техніки зі сходу на захід Росії та підготовки до навчань РФ і Білорусі. Представники української влади впевнені, що російські війська залишаться в Білорусі на невизначений строк.

Про майбутню евакуацію посольства Росії нібито знали посадовці США.

"У нас є інформація, що вказує на підготовку російським урядом евакуації членів їхніх родин із посольства Росії в Україні в кінці грудня і на початку січня", – йдеться в заяві посадовця, імʼя якого журналісти не назвали.

Українські чиновники підтвердили New York Times, що бачили евакуацію росіян, але питання, для чого вона була проведена, лишається відкритим.

У Вашингтоні все ще переконані, що остаточного рішення щодо вторгнення чи невторгнення в Україну Путін ще не ухвалив. Накопичення військ відбувається меншими темпами, ніж Пентагон очікував ще місяць тому.

За оцінкою США, близько 60 батальонних тактичних груп, у кожній із яких в середньому 800 військових, нині перебувають біля України. Разом із іншими силами росіяни мають близько 77 000 солдат на кордоні і ще більше на підході. Інші оцінюють контингент у 100 000, але це все ще менше, ніж прогнозовані Пентагоном 175 000.

Американська і європейська розвідки припускають, що Путін не поспішає з нарощуванням сил, щоб почекати на письмову відповідь щодо російського ультиматуму "відкотити" НАТО подалі від кордонів РФ, до стану 15-річної давнини.

Нагадаємо, минулого тижня відбулися три раунди перемовин з росіянами. Перший – у форматі США-Росія, потім – Росія-НАТО і наступний в межах засідання Постійної ради ОБСЄ. Росія просуває свої вимоги гарантувати невключення до НАТО України та значне зменшення військової присутності Альянсу в Європі.

Країни-члени Альянсу чіткі в своїй позиції, що Росія не має права вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. Водночас вони готові до обговорення стосовно масштабів військових навчань і озброєння.

Після засідання Ради НАТО-РФ 12 січня генсек Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зпропонував Росії узгодити подальший план зустрічей, але вона відмовилась. У результаті заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що РФ не бачить підстав для нових зустрічей з США та їхніми союзниками.

Обидві сторони визнали, що компромісу з деяких питань (зокрема заборони на вступ України) досягти не вдалося. Росіяни також сказали, що переговори зі Сполученими Штатами Америки і НАТО були невдалими.