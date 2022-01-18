|
Китайці щось мутять з квитками на Олімпіаду
18 января 2022 | 12:40
Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні ухвалив рішення не продавати квитки для глядачів через складні епідемічні обставини, повідомляє пресслужба оргкомітету. Натомість він планує "запрошувати групи глядачів" на змагання.
"Зважаючи на той факт, що ситуація в галузі профілактики та контролю епідемії, як і раніше, залишається складною, з метою захисту здоров'я та безпеки учасників і глядачів Олімпіади було прийнято рішення скоригувати початковий план відкритого продажу квитків на розподіл квитків серед певних груп глядачів для спостереження за змаганнями", - йдеться в документі.
Запрошені вболівальники муситимуть суворо дотримуватись заходів боротьби з коронавірусом до, під час і після кожного змагання. Про те, як розподілятимуть квитки, оргкомітет не розповів.
Раніше МОК повідомив про те, що квитки на заходи Ігор у Пекіні розповсюджуватимуть лише серед жителів Китаю.
XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого, а Паралімпіада – з 4 по 13 березня.
также читайте
[17.01.2022]
|
по теме
Завтра до України приїде держсекретар США Блінкен, - ЗМІ
18. 01. 2022 | 17:57
"Слуга народу" в Києві пропонує перевести транспорт на безоплатну основу
18. 01. 2022 | 17:43
16 листопада 2021 року у КМДА заявили, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.
Масові псевдозамінування блокували роботу шкіл
18. 01. 2022 | 12:51
У Києві "замінували" майже 40 шкіл, в містах України через схожі масові повідомлення діти вже ідуть на дистанційне навчання, а СБУ натякає на російський слід.
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
18. 01. 2022 | 11:02
Евакуація може бути частково пропагандою, частково – підготовкою до конфлікту, а частково – оманливим кроком.
Темпы "окукливания" России растут
18. 01. 2022 | 10:27
Российские власти продолжают готовить почву для ограничения работы иностранных интернет-сервисов, которым в конец прошлого года был выставлен ультиматум в виде «закона о приземлении» и которым суды назначили многомиллионые штрафы за отказ цензурировать ориентированный на Россию контент.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»