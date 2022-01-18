Китайці щось мутять з квитками на Олімпіаду

18 января 2022 | 12:40

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні ухвалив рішення не продавати квитки для глядачів через складні епідемічні обставини, повідомляє пресслужба оргкомітету. Натомість він планує "запрошувати групи глядачів" на змагання.

"Зважаючи на той факт, що ситуація в галузі профілактики та контролю епідемії, як і раніше, залишається складною, з метою захисту здоров'я та безпеки учасників і глядачів Олімпіади було прийнято рішення скоригувати початковий план відкритого продажу квитків на розподіл квитків серед певних груп глядачів для спостереження за змаганнями", - йдеться в документі.

Запрошені вболівальники муситимуть суворо дотримуватись заходів боротьби з коронавірусом до, під час і після кожного змагання. Про те, як розподілятимуть квитки, оргкомітет не розповів.

Раніше МОК повідомив про те, що квитки на заходи Ігор у Пекіні розповсюджуватимуть лише серед жителів Китаю.

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого, а Паралімпіада – з 4 по 13 березня.