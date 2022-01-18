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"Слуга народу" в Києві пропонує перевести транспорт на безоплатну основу
18 января 2022 | 17:43
16 листопада 2021 року у КМДА заявили, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.
Фракція партії "Слуга народу" в Київській міській раді запропонувала перевести громадський транспорт у столиці на безоплатну основу.
Про це під час звіту столичних депутатів різних рівнів заявив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко, інформує кореспондентка LB.ua.
"За нашою ініціативою на сесії Київської міської ради було ухвалено питання про створення робочої групи з питання вартості проїзду в громадському транспорті. До неї доєднався член нашої команди Женя Кузьменко, який є спеціалістом у транспортному центрі. Ми будемо опрацьовувати питання взагалі безоплатного транспорту для киян", – розповів Андрій Вітренко.
Він пояснив, що є кілька моделей фінансування транспорту. Одна із них – це безкоштовний транспорт, зокрема й така.
Згідно з планом одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка «Картка киянина»" вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками.
18 листопада організатори "Маршу за Київ" під КМДА влаштували мітинг проти подорожчання вартості проїзду в громадському транспорті в 2,5 раза.
Учасники акції назвали пропозицію збільшити тарифи до 20 гривень за разову поїздку необґрунтованою.
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