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За бпяцанье оружием Россия уже заплатила около миллиарда долларов
19 января 2022 | 12:55
Сильнейший с весны 2020 года обвал российского фондового рынка начал больно бить по Фонду национального благосостояния, который более чем на треть вложен в рублевые активы. Почти весь финансовый минус ФНБ обеспечило резкое падение акций Сбербанка, которые были приобретены у ЦБ в 2020 году.
В результате биржевых распродаж на фоне сообщений о переброске российской армии к границе с Украиной стоимость контрольного пакета крупнейшего госбанка страны сжалась с 3,568 до 3,312 трлн рублей. Еще 1 млрд рублей Минфин потерял на бумагах «Аэрофлота», которые были куплены в рамках операции спасения национального перевозчика от кризиса пандемии.
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