Цена на бензин подскочит до 40 грн/л уже в феврале. Начнется рост 24 января

19 января 2022 | 13:09

Уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Такой резкий ценовой скачок связан с ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также с влиянием на рынок госрегулирования.

Такой прогноз озвучил директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, пишет UBR.ua.

Он объясняет такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.

По словам эксперта, большая вероятность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему будет предшествовать несколько этапов повышения расценок на заправках.

По словам Дмитрия Леушкина, колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости горюче-смазочных материалов. А в связи с введением в Украине госрегулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц (1, 11 и 21 числа), первый раз прайс на заправках резко поменяется уже с ближайшего понедельника, 24 января.

"Следующее госрегулирование должно выйти в пятницу, 21 января, но выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу мгновенно все ценники перерисуют на 2 грн вверх", – уточняет Леушкин.