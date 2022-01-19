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Цена на бензин подскочит до 40 грн/л уже в феврале. Начнется рост 24 января
19 января 2022 | 13:09
Уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Такой резкий ценовой скачок связан с ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также с влиянием на рынок госрегулирования.
Такой прогноз озвучил директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, пишет UBR.ua.
Он объясняет такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.
По словам эксперта, большая вероятность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему будет предшествовать несколько этапов повышения расценок на заправках.
По словам Дмитрия Леушкина, колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости горюче-смазочных материалов. А в связи с введением в Украине госрегулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц (1, 11 и 21 числа), первый раз прайс на заправках резко поменяется уже с ближайшего понедельника, 24 января.
"Следующее госрегулирование должно выйти в пятницу, 21 января, но выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу мгновенно все ценники перерисуют на 2 грн вверх", – уточняет Леушкин.
"Если мы дойдем до 29 грн/$, а я считаю, что дойдем, следовательно, у нас 14 февраля премиальные сети будут продавать бензин по 40 грн/л. А автогаз, соответственно, по 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и друг к другу не ездили", – иронизирует эксперт.
Но и на этом подорожание, скорее всего, не закончится. Сейчас все мировые аналитики говорят, что в этом году нефть будет планомерно расти до $100/баррель, и прогноз по гривне также неутешительный: в связи с общеполитическим нагнетанием вокруг нашей страны украинские евробонды и все ценные бумаги летят вниз – следовательно, курс летит вверх.
"Дальнейший рост связан уже с курсом валют и ценой на нефть. И там, и там прогноз неблагоприятный. Поэтому какой там дальше рекорд будет поставлен – жизнь покажет", – резюмирует Леушкин.
Отметим, во вторник, 18 января, цена нефти эталонной марки Brent выросла до 88,12 доллара за баррель. Это рекордный показатель за последние семь лет.
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