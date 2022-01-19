Ердоган запросив Зеленського та Путіна на переговори до Туреччини

19 января 2022 | 13:20

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президентів України й РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна до Туреччини. Пропонує обговорити розбіжності, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин заявив, що Ердоган запросив двох лідерів у країну, щоб "залагодити розбіжності" між країнами.

"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях" , - заявив Калин.

Зазначимо, Ердоган неодноразово пропонував своє посередництво у врегулюванні ситуації в Україні. Зеленський також пропонував організувати зустріч із Путіним та просив президента США Джо Байдена організувати тристоронні переговори. Однак у РФ не поспішають.