Путин и окончательное решение украинского вопроса

04 марта 2022 | 08:32 , Олег Ельцов. ТЕМА

Несколько дней назад на РИА-новости появилась публикация специального обученного кремлевского пропагандиста Петра Окопова «Наступление России и нового мира». Однако, вскоре статья исчезла с сайта. Возможно, российская власть увидела в собственном тексте свое обличье и испугалась самой себя.

Но, рукописи не горят, а вэб-кэш вечен. Текст, основанный на учении великого российского знатока славянской истории Путина буквально растащили на цитаты. Большей частью в России. В Украине текст прошел почти незамеченным. А зря.

Что же поведал автор? Собственно – ничего оригинального. Имеем набор букв, составляющих несвязанные слова из нафталинового набора скрепоносцев. Угадываются «русский мир», «Россия-Украина-Беларусь» и конечно «проклятый Запад». Не станем тратить время на анализ текста – анализировать нечего: набор агиток, не более.

Самого пристального внимания заслуживает единственно роль Великого Кормчего в русскомирном процессе. Цитата: «Владимир Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям». Вот так. Берет ответственность на себя, не перекладывает проблемы на потомков, все сам!

Возможно, у ошалевшего читателя возникли нездоровые ассоциации. «Окончательное решение еврейского вопроса», Освенцим, холокост… Ах, оставьте, это же совсем другое! Украинские фашисты положили страну под пяту запада и братскую Украину просто требуется спасти. Да, для этого следует обстреливать АЭС, да, уничтожать жилые массивы тоже нужно, разрушать инфраструктуру, не выпускать гражданских из зон боевых действий – это все и есть спасение Украины, все это во благо, население это обязательно оценит.

На этом пути, конечно, возникают трудности. Так, неделю спустя начала войны сенатор Долгов, в прошлом – представитель МИД РФ по правам человека, заявляет, что украинское население неверно оценивает личность Бандеры. Нужно выбить из голов и общественного сознания это неверное понимание. То есть, в настоящий момент в Украине спасать некого, мы еще не осознали, что нас следует спасти. Украинцы должны понять, что Бандера – нацистский преступник, твердит Долгов. Вероятно, именно для этого в нашу страну и пришли освободители: чтобы начать длительный принудительный процесс вычеркивания из нашего сознания «неправильных» понятий и заталкивания туда «правильных».

Вот это и есть окончательное решение украинского вопроса по-путински, как неоднократно это уже было в имперской истории: захватить территорию, погубить цвет нации, а потом методично бомбить мозги простого народа пропагандой.

В общем, ничего нового. И вывод для нас все тот же: никаких иных путей для спасения украинской нации не существует за исключением упорного бескомпромиссного сопротивления. Русским не нужен ни канал в Крым, ни ЛНР\ДНР, ни отказ от вступления в НАТО или Евросоюз. Русским необходимо одно - «окончательное решение» и оно означает для украинцев смерть. Сегодня вырвалась наружу лютая имперская ненависть соседнего народа к тем, кто выбрал иной путь вслед за всеми странами «соцлагеря». Да, это большой трудолюбивый народ, который строит свою страну независимо от хотелок имперцев на севере. И единственно, чего хочет Путин и его крепостные – не допустить нашего успеха, ибо за этим успехом последует неминуемый крах России.

Огромная страна с крепостным мышлением не желает меняться со всем миром и со временем. Они хотят зацементировать время, которое уже прошло. Они желают изменить весь мир под себя. В этом нет логики, здравый смысл уснул за поребриком. И у них нет ни единого шанса реализовать свои мечты. Они обречены на поражение, также, как был обречен Третий Рейх с первого дня Второй мировой. Мир не желает меняться по российской методичке. И результат развязанной войны определяется даже не на полях сражений сегодня. Результат кроется в экономике. И Россия со своими 3% мирового ВВП при отсутствии союзников обречена. Все, на что они способны – это пролить много крови. И это будет наша кровь. Но у нас нет выбора – мы должны ее пролить, выиграть войну с экономической помощью союзников и возродиться. Все остальные варианты еще хуже, за ними последует одно: «окончательное решение украинского вопроса».