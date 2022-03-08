Атака Путина на Украину — попытка оттянуть собственную кончину

08 марта 2022 | 08:39 , Петр ПОМЕРАНЦЕВ, TIME

Владимир Путин — старый человек, боящийся смерти и пытающийся развернуть ход времени. Украина и украинцы — его кровавая жертва. Его вторжение в их страну — способ приостановить его собственную, неизбежную смерть.

По мере нашего старения, нам становиться сложно игнорировать смерть. По мере ее приближения даже естественно желать повернуть время вспять. Мы придаемся ностальгии, жалуемся на настоящее. Чем ближе смерть — тем больше глупых поступков мы совершаем, чтобы доказать свою молодость. Несмотря на комичность наших усилий для окружающих, мы пытаемся убежать от реальность, сделать вид что мы ее не видим.

Но если вы — диктатор с неограниченной властью, если вы были у власти так много десятилетий, что думаете, что вам все позволено. Если вам удалось убить или посадить в тюрьму всех, кто осмеливался говорить вам правду в лицо — в вас может закрасться мысль, что вам под силу победить само время.

Путин, как и любой 69 летний, боится смерти и его страх особенно острый. Доходит до того, что согласно слухам, посещающие его чиновники обязаны сдать свой кал на анализы. С начала пандемии COVID-19, чиновники перед встречей с ним проводят недели в карантине. Те, кто отказываются, как например Эммануэль Макарон — получают место другом конце невероятно длинного стола. Привит ли Путин? Может быть. Но, что точно — его страх и окаменение перед смертью. Уколы ботокса — еще один знак, неудержимого стремления задержать стрелки часов.

В отличии от нас — он может спроецировать свой страх на целые страны. В его позорных спутанных высказываниях про Украину, он никогда не сказал ничего про будущее — он бежит от него, и того, что оно несет с собой. Он “оправдывает” вторжение своим желанием вернуться в прошлое: вернуть Украину в 19 век, в Советский Союз — в свою собственную молодость. Со злобным упоением он рассуждает о возрождении славы Российский Империи, критикует Ленина, ненавидит революцию 2014 года. Есть слух, что цель вторжения — отмена всех украинских законов с 2014 года и символическое возвращение Януковича. Как будто предыдущих семи лет просто не существовало. Как будто ему все еще 62.

Чтобы отогнать смерть и подписать самого себя, стареющему тирану нужна свежая кровь — Украина. Украина — не новая идея: мечта, пронесённая через тюрьмы Российской Империи и Советского Союза. Но в то же время возраст ее нынешней, самой продолжительной версии независимости — всего тридцать лет. Молодость по меркам государств.

На встрече с Макроном, Путин процитировал вульгарную шутка о сексуальном насилии. Смешивая в своем воображении Украину и Спящую Красавицу, он представляет себя в роли насильника: “Нравится не нравится — терпи моя красавица”. Выбор сказки — не случаен. Спящая красавица — не стареет даже когда замок вокруг нее разваливается на куски от старости.

Владимир Зеленский сразу дал ответ: “Украина и в правду красавица, но не твоя”. Противостоя путинским историческим фантазиям, Зеленский сказал, что вместо уроков истории, Украина думает о ее настоящем и будущем. Кремль — смерть, Украина — жизнь. Скорее всего Путин желает смерти украинского президента. Чтобы Украина стала его молодой, изнасилованной рабыней-невестой.

Ведь, если подумать, для Путина было так легко сделать из России, с ее ресурсными богатствами и человеческим капиталом, процветающую страну, к которой Украина бы сама потянулась! Вместо этого он создал страну, пропитанную страхом, смертью и убийствами — всем тем, от чего Украина старается уйти всеми силами. Солженицын подобрал метафору всей системе Кремлевской власти — Раковый Корпус. Рак хочет распространять свои метастазы.

Диагноз Путина неизлечим, но кого он убьет? Украина борется не на жизнь, а на смерть и выбирает жизнь.