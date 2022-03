«ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-8: поменьше бравады, братья и сестры! 28 марта 2022 | 23:00 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ" распечатать [0] комментарии [0] Арестович говорит, что руSSкiм нечем штурмовать Киев. И все-таки: существует ли такая вероятность?

С 12.48 26.03 в Киеве фактически осадное положение a la МАсква образца.1941-го без формального введения такового. Если это не вызвано боевой необходимостью для Тербороны или необходимостью населению срочно добраться до убежищ при штурме или воздушной тревоге, гражданские без спецпропусков на улице в комендантский час теперь по умолчанию расцениваются как члены ДРГ и лазутчики противника. С перспекктивой уничтожения без предупреждения.

Когда Командование не считает ситуацию реально угрожающей, такие меры не вводят... Сейчас у обеих сторон ситуация "двустороннего китайского синдрома", что сильно осложняет оценку ситуации при любой степени информированности.

"Двусторонний китайский синдром" на войне — это неспособность оценить реальные боевые как противника, так и собственные: исходя из соотношения БиЧС (боевого и численного состава оперативных и стратегических группировок и резервов своих и врага) и номинальных технических уровней (качества вооружения, техники и пр.) этих группировок.

Термин возник в позапрошлом веке, когда выяснилось, что стратегическая военная разведка против Китая не только бесполезна, но и вредна. Ибо из ее данных (причем, формально-статистически и формально-технически достоверных) следовало, что европейцы, американцы и японцы в принципе не могут выиграть против Китая ни одного сражения на суше, а на море понесут большие потери.

В реальности же...

В реальности лучшие в мире китайские эсминцы германской постройки (ход - 34 узла! – по тем временам (1900 г.) - колоссально много и на пару узлов лучше, чем у тогдашних лучших "дестроеров" I класса" британского Royal Navy) сдавались целыми дивизионами от беспокоящего огня одной легкой канонерки.

А генералы Грант и Монтобан с 6 тыс. солдат почти без артиллерии разбили наголову (правда, это случилось еще в 1860-м) сначала 30-тысячную, а потом еще 50-тысячную китайские армии с отличными крупповскими пушками, потеряв в первом из сражений всего 35 человек убитыми, захватив при этом 80 великолепных крупповских пушек. Автор категорический противник солдафонской бравады: «Держите меня семеро!..»

Наше положение очень нелегкое, впереди много тяжелых боев, возможно наш героический народ не заплатил еще и половины той крови, которой будет стоить наша Победа… И отнюдь не стоит исключать, что обезумевшие от ужаса русские нацисты перед лицом своей катастрофы попытаются переломить ситуацию серией точечных, т.н. " субстратегических" ядерных ударов оперативно-тактическим ядерным оружием. Тем более, что их концепция так называемой "контролируемой ядерной эскалации с целью общей деэскалации" является официальной даже не секретной частью действующей ядерной доктрины РФ. А это будет означать многие десятки тысяч погибших. К тому же, нет полной уверенности, что у руССких вообще есть ядерные боеголовки регулируемой мощности. Может, американцы и британцы это знают, мы - нет. А взрыв над плотной многоэтажной городской застройкой "спецБЧ" даже старой и небольшой БР "Точка-У" — это...

Использование "Точка-У" с ядерным зарядом в поле скосит максимум мотопехотный батальон, при надлежащих мерах предосторожности. А в современном мегаполисе, да еще Да еще при внезапном ударе число жертв возрастает на порядки.

Продолжим печальный перечень опасностей этой ужасной войны. Положение украинского малого Сталинграда XXI века — нашего Мариуполя — критическое. Не только в плане лютой гуманитарной катастрофы, но и в чисто оперативном и тактическом отношении. Героическая оборона Мариуполя нашими воинами при мужественном содействии гражданского населения города более чем полностью выполнила психологическую и политическую сверхзадачу. Но у нас нет никаких гарантий, увы, что город удастся удержать…

Хорватский Малый Сталинград - Вуковар в ходе Югославской войны 90-х находился ровно в такой же ситуации, что и героический Мариуполь сегодня. И Вуковар тогда успешно и блистательно сыграл ровно такую же роль. Но его пришлось временно сдать сербам...

Дабы не быть обвиненным в пораженчестве, предлагаю ограничиться двумя этими опасностями. Г-н Арестович хоть и майор ГУР МО, и у него в отличие от меня есть высшее военное образование, он по этому образованию — военный переводчик. И в разведке он работал сначала переводчиком, а позднее - аналитиком-психологом. Свои 135 суток в АТО/ООС отслужил в Краматорске старшим офицером группы оценки морально-психологического состояния противника сектора обработки и анализа развединформации и оценки противника разведотдела штаба 72-й мехбригады. Кроме того, в своих высказываниях и оценках Арестович связан служебным и публичным статусом.



Я же оцениваю ситуацию по поведению и действиям командования Киевского оборонительного района. В оценках должностями и статусами не связан. Командующим войсками и силами КОР является по совместительству Командующий Сухопутными войсками ЗСУ, опытный генерал-"общевойсковик", закончивший нашу Академию Генштаба и стажировавшийся в U.S. Army Command and General Staff College, бывший начштаба Сил АТО, ветеран Дебальцевской Дуги, — "четырехзвездный" генерал (генерал-полковник "по-старому) Александр Станиславович Сырский. Конкретно на сегодняшний вечер 28 марта командование КОР считает вероятность штурма Киева в самое ближайшее время маловероятной. Иначе бы в 05.49 27 марта Командование КОР не отменило комендантский час в дневное время суток, несколькими часами ранее объявленный на весь день. И не сократило бы комендантский час на два часа, начиная с этой ночи. И объявляло бы предштурмовую готовность по Территориальному гарнизону.

Но насколько вероятна возможность очередной "попытки штурма Киева в перспективе? Каков шанс русских добиться успеха при таком штурме? Это гораздо более сложные вопросы...

Но по-прежнему существует ненулевая вероятность штурма Киева. Хотя я совершенно убежден, что с теми силами и в той группировке, которые они сейчас имеют в Украине, эта попытка безусловно провалится. Но ничто не мешает врагу за пару недель более адекватно перегруппироваться.

Еще одно печальное обстоятельство, которое не спешит сообщать переводчик Арестович: резервы врага далеко не исчерпаны.

Тут имеем самую большую неопределенность: сколько дополнительных сил и средств они сочтут возможным бросить против нас с территории РФ?

Мы знаем, в большой степени благодаря союзниками (прежде всего американцам и британцам), состав русских СВ, ВДВ, ССО мирного времени — с точностью до полка и отдельных батальонов, даже на Дальнем Востоке. Но мы не знаем до какой степени они решатся и далее оголять другие районы и направления, тот же Дальний Восток.

Мы не знаем, сколько у них авиационной и бронетехники реально исправно, сколько — пусть и неисправно, но может быть отремонтировано в приемлемые сроки. Не знаем просто потому, что они и сами этого не знают…

Мы не знаем объявят ли они мобилизацию, а если «да», то в каких масштабах? Причем, речь не только и не столько о людях, сколько об "изъятии материальных средств из их "народного" хозяйства" (автотранспорт, запасы ГСМ, etc.).

Мы не знаем, будут ли они проводить "экономическую мобилизацию" (боеприпасная промышленность, производство разных запчастей, формально гражданские ремонтные мощности). Если же они на это пойдут, то нам не ведомо в какой степени они попытаются это сделать и главное - насколько у них получится? Не вызывает сомнения, что оно у них пойдет страшно криво. Но насколько криво – нет ответа ни у кого.

Мы не знаем просто потому, что они еще сами не приняли политических "мобилизационных решений" и даже "вчерне" не определились, какие это будут решения. Короче говоря, друзья: "Наш мудрый Ребе приказал всем радоваться. Ибо самые тяжелые времена пока не наступили." Сергей Гончаров Автор - в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express) Потери, понесенные русскими нацистами за период преступной агрессивной войны против Украины с 8.00 по Киеву (UTC+2:00) 26.03.2022 г. по 8.00 кск 28.02.2022 г.: Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – не менее 400 чел. русских нацистских оккупантов Основные боевые танки – 11 ед. Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 54 Пусковые установки баллистических ракет – 2 ед. Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 9 ед. Реактивная артиллерия (РСЗО) – 4 Огневые средства ПВО – 3 ед. (потери по огневым средствам ПВО нацистских агрессоров приводятся без учета 23-мм спаренных зениток и ПЗРК) Боевые самолеты (включая и только подбитые) – 6 Тяжелые и средние ударные, разведывательно-ударные и разведывательные БПЛА – 10 (+ не менее десятка легких и малых БПЛА, включая ударные) Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов, и не считая колесных тягачей и тракторов) – 19 ед. Разнообразная самоходная военная спецтехника – 2 ед.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте «ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-4: Предштурмовое и штурмовое «ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-3: рука помощи из стана врага ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА-2: «Глиссерная Ловушка-2022» - опять для русских, теперь в Украине «ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-1: Истинная проблема русского национализма Никакой сильной армии нет. Слухи о переброске элитных подразделений РФ — вражеская манипуляция Война и беспредел