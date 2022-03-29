Розвідка США фіксує відведення частини російських військ від Києва

29 марта 2022 | 23:46

В цей же час не виключається, що такий відступ може супроводжуватися бомбардуваннями та артилерійськими атаками на столицю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських високопосадовців.

Зокрема, російські батальйонні тактичні групи залишають прилеглі території навколо української столиці.

“На думку США, це не короткострокові маневри для перегрупування, а довгостроковий крок, оскільки наступ на українські території з півночі провалився”, – кажуть співрозмовники видання.

США вважають, що Росія прикриє їхній відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці, сказав один із офіційних осіб. Офіційні особи США попереджають, що Росія може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.

Зазначається, що цей крок відбувся як результат мирних переговорів між делегаціями Росії та України у Стамбулі у вівторок.

В даний час російські сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитись на наступі на півдні та сході, пише видання.