Сотвори себе кумира

02 апреля 2022 | 15:51 , Олег Ельцов. ТЕМА

Оспаривание мифа о человеке разумном с цитатами от Александра Невзорова и Рене Декарта, а также незатейливые рекомендации по отбору экспертов и блогеров для домашнего пользования.

Автор давно подозревал, что человек – существо неразумное, иррациональное. Прочтение солидного набора научно-популярной литературы от светил первой величины лишь укрепило это подозрение. Современная наука не знает ответа на вопрос что есть личность и не в состоянии доказать нашу способность осознанного выбора. Принятие же решений якобы мыслящими единицами объясняют путанно, отводя глаза в сторону.

По этой причине остаюсь при мнении, что человек – это не более чем сложный компьютер. Мозг – это просто мощный мультиядерный процессор, который обрабатывает информацию, поступающую от нервной и эндокринной систем. А что дальше? А дальше включается алгоритм, программа. Вернее – комбинация многочисленных программ. Ведь любое наше чувство и реакция на поступающую извне информацию – результат сложной и путаной взаимосвязи многочисленных указаний. Следует признать, что компьютер, созданный человеком «с нуля» - много проще и совершенней, в нем почти ничего лишнего. Человек же создавался долгие миллионы лет методом «тыка» и в нас столько всего перепуталось, что разобраться в этом чертовски сложно.

Ну а как же мое решение идти направо, а не налево, пить чай, а не кофе, стоять или бежать? Ведь это же я решаю, а не какой-то процессор в мозгу. Декарт еще называл этого маленького человечка, сидящего у нас в голове и управляющего нами гомункулусом. Правда, он не объяснил кто управляет самим гомункулусом…

Так вот: всем управляет алгоритм. Это полный аналог компьютерной программы. Только программу пишет человек, а для нас их миллионы лет писала природа, а также соплеменники, с которыми мы взаимодействуем. Религия, наука, культура – все это направлено на одно: записать в нас, на наш накопитель информации, в нашу память различные программы. Все эти программы бывают двух видов: приобретенные и полученные от предков в нашем ДНК. То есть, при рождении в нас и нет-то ничего кроме ДНК-программ. Благодаря этой базовой информации младенец, например, находит сосок матери – его этому никто не учил. Учеба начинается с первой секунды жизни, при столкновении с чуждым и суровым миром.

Можно долго спорить что есть человек в большей мере: матрица, записанная в его ДНК или то, что он впитал на протяжении своего жизненного цикла. В целом же мы – наложение двух этих информационных полей. Сумма всех этих алгоритмов и есть личность.

Принято считать, что человек, как существо разумное и способное к осознанному принятию решений отвечает за свои поступки. Если, конечно, он не поврежден рассудком. Поэтому и существует система наказаний за нарушение человеком общественного договора: не убий, не укради и пр. Но вся эта система основана на допущении, что мы ответственны за свои решения. А это, как я упомянул выше, весьма сомнительно. Так, например, директор Нидерландского института мозга Дик Свааб вообще считает, что наказание человека за некие действия абсурдно – мы не властны над собой. Но чтобы читатель осознал эту мысль глубже, я не стану растекаться мыслью по древу и просто адресую к книге Свааба «Мы – это наш мозг».

Собственно, этот текст посвящен решению несколько иной задачи, нежели углубление в устройство человеческого мозга и разгадка тайны личности. И вот тут самое время обратиться к светлой мысли экс-журналиста и гуру соцсетей Александра Невзорова. Эту его мысль я выловил в часовом интервью, которое Невзоров на днях дал Александру Гордону. Прозвучал вопрос: можно ли возложить ответственность на происходящее в Украине на весь русский народ или это единоличная вина Путина? Соответственно: можно ли накладывать на Россию санкции, которые ударят по простым россиянам? И Невзоров, которого сложно заподозрить в работе на Кремль, фактически оправдал русский народ. И вот как он это сделал.

По мнению Невзорова, «подавляющую массу» русских 20 лет усиленно оболванивали пропагандой, напитывали ненавистью. И это сработало. Казалось бы, это их проблемы, каждый отвечает за свое решение, свой выбор и свою волю к действию. Но! Невзоров утверждает, что принятие решение и формирование своего отношения к окружающей действительности – это работа. Она требует определенных навыков, врожденных аналитических способностей… Такой труд не каждому по зубам, да и времени нет на эти изыскания. У водителя, строителя, офисного труженика – своя зона ответственности...

Работа на информполе - это такая же профессия, как и работа с тяпкой на поле картофельном. Просто навыки требуются иные. Фактически речь идет о пропаганде, о национальной идее, которую формируют и насаждают специально обученные люди, избранные государством. А уже потом массированный информационный поток несется из всех утюгов в головы тех, кто не в состоянии отличить «что есть добро и что есть зло». Дальше – дело техники: после многократного повторения любая реклама или пропаганда оседает в памяти, формирует личность с ее потребностями и чаяниями. Именно таким путем и была взрощена нация рашистов под чутким руководством низкорослого диктатора.

Мне почти нечего возразить Невзорову. Мысли его свежа и верна. Да, если у человека ноги не «от зубов», он не прыгнет на два метра. А если он не способен промониторить различные источники, отобрать те, что заслуживают доверия, сопоставить противоположные аргументы, учесть конфликт интересов спикеров, освоить азы политики и изучить исторические источники, он никогда не отделит зерна от плевел в бесконечном информпотоке. В значительной мере из этого следует, что глубинный российский народ – не виновник, а жертва той информационной машины, которая работает в россии на удовлетворение болезненных амбиций постаревшего карлика. Они так же, как и украинцы горят в танках и в окопах на нашей земле, на которую пришли, поскольку не в состоянии понять, что они сильно не правы, им тут некого спасать.

Подозреваю, что читатель заподозрит автора в том, что я продвигаю идею ослабления санкций против россии, поскольку от них не должны страдать невинные крепостные путина. Именно такой вывод должен быть последним звеном в логической цепочке Александра Невзорова, которая мне в целом ясна и близка. Но при этом я - категорически за максимальное возможное усиление санкций, как бы они не ударили по простым россиянам. И вот почему.

Война – это черно-белая история. Тут нет места нюансам и оттенкам цвета. Чувства максимально обострены и упрощены. Критерий ориентации один: свой-чужой. Свой: семья, соседи, друзья, родной город, страна в которой живешь со всем тем, что тебе дорого. Те, кто полез в эту страну, кто убивает на передовой, кто брызжет слюной за поребриком, кто тачает гайки для аналагавнетной техники и втычит в Киселева – чужие, просто враги. Да, наверное, они в большинстве своем жертвы путинской пропаганды, но они все вместе как страна и нация – опасность и враг твоего мира под названием Украина. И да, пусть вражеские жертвы путина пострадают, чтобы меньше страдали мои дети, мои друзья, мои соседями. Помоги ближнему своему, а всю планету оптом умеют спасать только голливудские герои.

На этом позвольте завершить теоретическую часть. Пора переходить к завершающей, посвященной собственно вопросу: как сориентироваться простому водителю, слесарю, врачу, строителю и таксисту в ситуации, как научиться искать правду в океане информационного мусора и пропаганды? Я, конечно, мог бы долго витийствовать на эту тему. Что любой вопрос для начала должен быть поставлен в поисковике вашего браузера (только не Яндекс, да и Гугл уже вряд ли порекомендую), что следует почаще обращаться к Википедии, что не следует формировать свою позицию исходя из данных одного источника… Но это все не сработает. Народ желает простых и однозначных решений. Ибо, послушав даже двух блогеров на одну тему, человек будет полдня стоять с раскрытым ртом: «Так кому ж верить?..» Правильный ответ: вы не в церкви, верить никому нельзя. Но на практике только так и формируют свое мнение 90% граждан. И сделать с этим ничего категорически невозможно.

Исходя из этой печальной истины предлагаю простейший алгоритм действий, который нанесет минимальный вред вашему ментальному здоровью. Выберите себе личного гуру, за которым будете следить и мнение которого будете воспринимать как истину в последней инстанции. Слушайте только его, превратитесь в его альтер эго. Да, но как его выбрать, черт побери?! Действуйте просто: приглядитесь к человеку внимательно: изучите мимику, цвет глаз, тембр голоса. Нравится? Отлично! Прогуглите биографию потеницального кандидата и узнайте как долго он занимается своей тематикой, имеет ли профильное образование, достиг ли неких вершин в профессии, сотрудничал ли с серьезными профильными организациями и медиа. Какие скандалы с ним связаны? Если все нормально – он ваш!

Еще рекомендовал бы ориентироваться на людей с интеллигентным выражением лица. Это важно. Истинному интеллигенту сложнее солгать, выдать белое за черное. А еще в народе замечено: эти интеллигентишки зачастую имеют аналитический склад ума, тянутся к знаниям и книжкам. Это то, чего может так не хватать вам ввиду иного рода деятельности и происхождения. Так пользуйтесь его услугами! А когда этот эксперт приедет к вам на СТО, вы профессионально поменяете ему масло в машине, так же как он разбирает для вас политическую ситуацию в мире или на рынке криптовалют.

И последнее, важное. В интернетах живет масса российских экспертов и медиагуру. С этими поосторожнее. У них тоже встречаются интеллигентные лица. Но это обманчивое впечатление. Большая часть из них отравлены имперским ядом и скрытой ненавистью ко всему нерусскому. Встречаются и среди них нормальные особи, но отличить их трудно. Поэтому рекомендую смотреть и слушать русских только на украинских каналах: там знают как проводить профессиональный кастинг.