ТЕМА

Польский премьер назвал Германию тормозом

04 апреля 2022 | 11:10

Польский премьер назвал Германию "главным тормозом" новых санкций против России.


"Германия – главный тормоз очень решительных санкций... Главные тормозящие – крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого... крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы"



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