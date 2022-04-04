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Польский премьер назвал Германию тормозом
04 апреля 2022 | 11:10
Польский премьер назвал Германию "главным тормозом" новых санкций против России.
"Германия – главный тормоз очень решительных санкций... Главные тормозящие – крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого... крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы"
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