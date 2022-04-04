ТЕМА

В Бородянці все навіть гірше, ніж в Бучі

04 апреля 2022 | 18:16

Найгірша ситуація щодо людських жертв від російських окупантів у Київській області спостерігається в Бородянці, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.


 "Можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І дійсно можемо відпрацьовувати ті регіони – Ірпінь, Бучу, Ворзель.

Насправді по людських жертвах найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо ще говорити про Бородянку. Там є про що говорити".

Деталі: Венедіктова також повідомила, що у всіх пунктах пропуску на кордоні України з західними країнами працюють прокурори, які допитують людей, потерпілих від російської агресії.



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