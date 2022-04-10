ТЕМА

Война в Украине подтолкнула беззубое НАТО к "перезагрузке"

10 апреля 2022 | 10:27

НАТО находится "в разгаре фундаментальной трансформации", заявил генсек организации Столтенберг.


Он готовится, что "усиление" НАТО обернется "фундаментальной перезагрузкой альянса".



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